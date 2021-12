«Es tut weh. Es ist eine harte, sehr traurige Situation», sagte Barcelonas Trainer Xavi nach dem bitteren 0:3 bei den Bayern zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase, welches die Katalanen noch auf Platz 3 in der Gruppe E zurückwarf. Auch der neue Hoffnungsträger an der Seitenlinie konnte die historische Schmach nicht mehr abwenden: Erstmals seit 2000 verpasst Barcelona die Achtelfinals in der «Königsklasse».

«Ich habe gehofft, dass wir anders auftreten», sagte Xavi zur Leistung in München. «Es müssen Sachen geändert werden.» Für dieses Vorhaben wären die Millionen-Einnahmen aus der K.o.-Phase willkommen gewesen.

Das Gefühl der Machtlosigkeit

So müssen die hoch verschuldeten Spanier im neuen Jahr als Gruppendritter hinter Bayern und Benfica Lissabon aber in der Europa League weiterspielen. «Wir fühlen uns machtlos», sagte Xavi. «Aber es ist, wie es ist. Wir werden alle zusammen weiter hart arbeiten, um Barcelona wieder auf ein anderes Niveau zu heben – Champions League, nicht Europa League.»

Legende: Stand in München im (Schnee-)Regen Barcelonas Trainer Xavi. Keystone

Wie nicht anders zu erwarten war, geizte auch die spanische Presse nicht mit Kritik an Barcelona: