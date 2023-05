Das Rückspiel im Champions-League-Halbfinal ist bereits das 4. «Derby della Madonnina» in diesem Jahr. Milan hatte gegen den Stadtrivalen Inter bisher wenig zu bestellen: Einem 0:3 im Supercup folgte das 0:1 in der Meisterschaft und vor knapp einer Woche das 0:2 im Hinspiel der «Königsklasse».

Die Derby-Torflaute kommt Stefano Pioli und seiner Mannschaft sehr ungelegen. Denn soll es noch etwas werden mit dem Finaleinzug, müssen mindestens zwei Treffer her. Das Endspiel in Istanbul am 10. Juni hat sich nicht nur Kreativgeist Rafael Leao rot angestrichen, der dann seinen 24. Geburtstag feiert, sondern das ganze Milan-Ensemble.

Inter im Hoch

Der Formcheck offenbart aber ebenfalls Vorteile bei den «Nerazzurri», die am Wochenende ihre Aufgabe gegen Sassuolo mit einem 4:2 souverän erledigten und den 7. Pflichtspielsieg in Folge einfuhren. Milan dagegen patzte beim 0:2 auswärts gegen Spezia. Der entthronte Meister liegt nur auf Platz 5 der Serie A und damit nicht auf einem Champions-League-Platz für die kommende Saison.

«Wir müssen an unsere Chance glauben. Wir können eine Partie spielen, die in die Geschichte eingehen wird», zeigte sich Pioli dennoch angriffslustig. Auf der Suche nach Motivationsspritzen für seine Mannschaft sollte er die Statistikbücher aber besser aussen vor lassen.

Diese Derby-Resultate lassen Milan hoffen

Aus 61 Derbys seit der Jahrtausendwende resultierte gerade einmal in deren 6 ein Milan-Sieg mit 2 oder mehr Toren Unterschied. Mindestens 3 Tore mehr als Inter erzielte der 7-fache CL-Champion in 3 Partien (allesamt Serie A):

11. Mai 2001: Inter - Milan 0:6

Auch dank je einem Doppelpack von Gianni Comandini und Andrej Schewtschenko verpassen die «Rossoneri» dem Rivalen eine Abreibung. Ebenfalls auf dem Platz: Die Legenden Paolo Maldini (Milan, heute Technischer Direktor) und Javier Zanetti (Inter, heute Vizepräsident).

Legende: Das waren noch Zeiten Milan-Stürmer Andrej Schewtschenko dreht nach einem seiner zwei Tore beim 6:0 über Inter im Jahr 2001 jubelnd ab. imago images/Buzzi

2. April 2011: Milan - Inter 3:0

Erinnern Sie sich noch an Alexandre Pato? Der Brasilianer stand am Ursprung dieses Derbysieges, auch ihm gelangen zwei Treffer. Den dritten steuerte Skandalspieler Antonio Cassano bei. Nach seiner Einwechslung in der 80. Minute erzielte er per Penalty in der 90. Minute das 3:0, zog das Trikot aus und sah anschliessend nach einem Foul eine Minute später sogar noch Gelb-Rot.

31. Januar 2016: Milan - Inter 3:0

Ein gewisser Mario Balotelli spielte damals bei Milan, er blieb nach seiner Einwechslung aber ohne Treffer. Alex, Carlos Bacca und M'Baye Niang hatten die Entscheidung schon vorher herbeigeführt. Apropos Balotelli, der bekanntlich für beide Mailänder Klubs die Schuhe schnürte: Beim Hinspiel am letzten Mittwoch war der Sion-Angreifer im San Siro zugegen.