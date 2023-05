Legende: Traf doppelt Romelu Lukaku. imago images/LaPresse

Serie A: Inter siegt – Milan verliert

Für die AC Milan ist die nächste Champions League etwas mehr in die Ferne gerückt. Nach dem 0:2 bei Spezia in der 35. Runde liegt der entthronte Meister in der Serie A vier Punkte hinter dem viertplatzierten Lazio Rom. Besser machte es Stadtrivale Inter Mailand. Die Mannschaft von Simone Inzaghi, die am letzten Mittwoch das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AC Milan 2:0 gewonnen hatte, schlug Sassuolo unter anderem dank zwei Toren von Romelu Lukaku mit 4:2. Inter hat nun 5 Punkte Reserve auf die fünftplatzierte AC Milan. Das Champions-League-Rückspiel findet am Dienstag statt.

Kein Cupsieg für Bachmann trotz Treffer Box aufklappen Box zuklappen Ramona Bachmann kann mit Paris Saint-Germain den Cupsieg vom letzten Jahr nicht wiederholen. Die Schweizer Internationale verlor den Final in Orléans gegen Lyon mit 1:2. In der 36. Minute gelang der 32-Jährigen der einzige Treffer ihres Teams mittels Penalty. Die Norwegerin Ada Hegerberg schoss die beiden Tore für Lyon. Auch in der Meisterschaft dürfte Bachmann mit PSG gegen den Erzrivalen Lyon den Kürzeren ziehen. Zwei Runden vor Schluss hat Lyon drei Punkte Vorsprung auf die Pariserinnen.

LaLiga: Real müht sich zum Sieg

Real Madrid hat sich in der Primera Division wieder einmal schwergetan. Vier Tage nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City feierten die Königlichen einen mühsamen 1:0-Erfolg gegen den FC Getafe. Marco Asensio erlöste den Titelverteidiger mit seinem Treffer in der 70. Minute.

Rückblick auf die CL-Halbfinal-Hinspiele

Schliessen 08:04 Video Inter gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Milan Aus Sport-Clip vom 10.05.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 4 Sekunden. 08:14 Video Kein Sieger im Gigantenduell Aus Sport-Clip vom 09.05.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 14 Sekunden.

Ligue 1: PSG mit Kantersieg bei Messi-Rückkehr

Paris Saint-Germain hat einen weiteren grossen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Durch einen 5:0-Kantersieg gegen den bereits abgestiegenen AC Ajaccio mit dem Schweizer Kevin Spadanuda wahrte das Starensemble seinen Vorsprung auf Verfolger RC Lens. 3 Spieltage vor Schluss beträgt das Polster 6 Punkte. Fabian Ruiz (22.) und Achraf Hakimi (33.), der später wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog, brachten den Meister im heimischen Prinzenpark in Führung. Ein Doppelpack von Superstar Kylian Mbappe (47./54.) sorgte frühzeitig für die Entscheidung, Mohamed Youssouf (73.) traf zudem ins eigene Netz. Lionel Messi, der wegen einer nicht genehmigten Saudi-Arabien-Reise zuletzt suspendiert worden war, kehrte in die Startelf zurück und spielte durch, blieb jedoch ohne Torbeteiligung.