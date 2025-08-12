Legende: Ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga Robert Mak spielte von 2010 bis 2014 für Nürnberg. Seit letztem Sommer ist er zurück bei seinem Jugendklub. IMAGO / Branislav Racko

Die Young Boys treffen in den Playoffs zur Europa League auf Slovan Bratislava.

Die Slowaken scheitern in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation im Penaltyschiessen an Qairat Almaty (KAZ).

Das Hinspiel am 21. August bestreitet YB auswärts, das Rückspiel eine Woche später im Wankdorf.

Nach 6 Schützen stand Slovan Bratislava die Tür zu den Champions-League-Playoffs weit offen. Doch dann versagten im Elfmeterkrimi gegen Qairat Almaty Alen Mustafic und Tigran Barseghyan die Nerven und die Kasachen setzten sich nach 1:0 (Hinspiel) und 0:1 im Rückspiel im Penaltyschiessen doch noch mit 4:3 durch. Während Almaty weiter von der «Königsklasse» träumen darf, geht es für Slovan eine Stufe tiefer weiter.

In den Playoffs zur Europa League kriegt es der slowakische Rekordmeister mit den Young Boys zu tun. Das Duell fand zuletzt in der CL-Quali 2021/22 statt. Und wie schon in den beiden Duellen in der EL-Gruppenphase 2014/15 behielt YB das bessere Ende für sich.

Und noch ein Vorteil für den Schweizer Vertreter: Das Hinspiel am 21. August bestreitet man in der Fremde, das Rückspiel mit den Heimfans im Rücken. Der Verlierer des Duells darf in der Conference League antreten.

