Arsenal führt die Champions-League-Tabelle souverän an. Doch gegen Inter verloren die Londoner in der letzten Saison.

Legende: 2 Punkte pro Spiel... ... hat Inter Mailand in der laufenden Champions-League-Kampagne im Schnitt gesammelt. imago images/Zuma Press Wire

Inter mit den Schweizern Manuel Akanji und Yann Sommer will am Dienstag in der Champions League Arsenal stoppen. Die Londoner sind als einzige Mannschaft in der «Königsklasse» noch ohne Verlustpunkte.

Das Duell im San Siro hat eine interessante Vorgeschichte. Inter und Arsenal trafen schon letzte Saison aufeinander. Damals siegte Inter; Hakan Calhanoglu verwertete beim 1:0-Erfolg einen Penalty. Seither reihte Arsenal in der Ligaphase zehn Siege aneinander. Diese Serie soll aus Sicht der Italiener reissen, zumal Inter die letzten zwei Champions-League-Partien verlor und in der Tabelle auf den 6. Platz zurückfiel.

In der letzten Runde unterlag Inter beim 0:1 gegen Liverpool nach 18 Heimspielen in der «Königsklasse» ohne Niederlage (15 Siege, 3 Unentschieden) erstmals wieder im San Siro.

Arsenals Tormaschinerie kam derweil zuletzt in der heimischen Meisterschaft ins Stocken. Gegen Liverpool und Nottingham kamen die «Gunners» nicht über torlose Unentschieden hinaus.

Champions League