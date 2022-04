Manchester City qualifiziert sich dank einem 0:0 bei Atletico Madrid im Rückspiel für den Halbfinal der Champions League.

Dort trifft der englische Meister auf Real Madrid (Hinspiel am 26./27. April).

Benfica Lissabon ringt Liverpool ein 3:3 ab, bleibt aber trotzdem in Viertelfinal hängen.

Ein einziges Tor hätte Atletico Madrid in die Verlängerung gerettet. Zeit, um diese zu erreichen, wäre gegen Ende einer lange ereignisarmen Partie ebenfalls zur Genüge vorhanden gewesen. Nach tumultartigen Szenen in der Schlussphase liess Schiedsrichter Daniel Siebert nicht weniger als 9 Minuten nachspielen.

In der 12. Minute der in die Länge gezogenen Nachspielzeit – das Heimteam agierte nach einer gelb-roten Karte gegen Felipe nur noch zu zehnt – machte Ederson im Tor von Manchester City die letzte Chance von Atletico zunichte. Das torlose Unentschieden reicht Manchester City für den Einzug in den Champions-League-Halbfinal. Es ist der dritte Einzug in die Runde der letzten 4 für den Klub aus Manchester.

00:35 Video Nach Foul von Felipe geht es rund Aus Sport-Clip vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Atletico dreht erst nach der Pause auf

Dass Atletico aus dem Hinspiel eine 0:1-Hypothek wettzumachen hatte, war den Madrilenen vor der Pause nur bedingt anzumerken gewesen. Zwar stand der Gastgeber etwas offensiver als vor Wochenfrist, das Geschehen spielte sich trotzdem mehrheitlich in der eigenen Platzhälfte ab.

Wirkliche Torgefahr konnte aber auch Manchester City vor dem Pausenpfiff nur selten heraufbeschwören. Im 100. Spiel in der «Königsklasse» vergab Ilkay Gündogan in der 30. Minute die beste Chance. Doch der flache Abschluss des Deutschen klatschte an den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Heimteam den Druck merklich. Nach 55 Minuten verfehlte Joao Felix das Tor mit einem Kopfball, kurz darauf wäre Antoine Griezmann beinahe mit einer artistischen Einlage von ausserhalb des Strafraums erfolgreich gewesen. Nach 70 Minuten zischte ein Schuss des soeben ins Spiel gekommenen Rodrigo De Paul knapp vorbei.