Legende: Doppelpacker Wirtz Der deutsche Starspieler war in seinem 1. CL-Einsatz omnipräsent. Keystone/Peter de Jong

Bayer Leverkusen fertigt im 1. Champions-League-Spiel unter Trainer Xabi Alonso Feyenoord Rotterdam auswärts 4:0 ab.

Alle Treffer der «Werkself» fallen vor der Pause – Florian Wirtz ist zweimal erfolgreich.

Letzte Saison war Bayer Leverkusen im «falschen» Europapokal engagiert. Der Bundesligist, der eine überragende Saison mit wettbewerbsübergreifend nur einer Niederlage spielte, lief in der Europa League auf. Doch die Leistungen und Auftritte der Leverkusener gehörten vielmehr in die «Königsklasse».

In dieser Saison spielt Bayer nun in der Champions League – und setzte sogleich im ersten Spiel eine Duftmarke. Im Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam legte die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso los wie die Feuerwehr und fertigte die Niederländer mit 4:0 ab. Sämtliche Tore fielen vor der Pause.

Wirtz mit historischem zweiten Treffer

Es waren im De Kuip keine fünf Minuten gespielt, da lag der Ball ein erstes Mal im Tor. Nach einem Fehler im Aufbau Feyenoords kam Florian Wirtz an den Ball und in seinem 1. CL-Spiel überhaupt schoss der Mittelfeld-Zauberer das Leder aus 18 m in die Maschen. Beim 2:0 durch Alejandro Grimaldo nach einer halben Stunde war die Vorarbeit von Victor Boniface das eigentliche Highlight. Der Stürmer täuschte mit rechts einen Schuss an, spielte den Ball aber mit links auf Jeremie Frimpong.

Für das 3:0 war erneut Wirtz besorgt (36.), womit sich der 21-Jährige zum ersten deutschen Spieler machte, der bei seinem CL-Debüt doppelt traf. Der vierte Leverkusener Treffer war schliesslich ein unglückliches Eigentor von Rotterdams deutschem Keeper Timon Wellenreuther (44.).

Leverkusen nimmt Tempo raus

Nach der Pause schaltete Leverkusen zwei Gänge zurück und überliess Feyenoord das Spieldiktat. Die Niederländer kamen zwar zu einigen guten Möglichkeiten (inklusive zweier aberkannter Abseitstore), Resultatkosmetik konnten sie jedoch keine betreiben.

Jordan Lotomba wurde bei Feyenoord nach einer Stunde ausgewechselt. Sein Landsmann Granit Xhaka hatte bei der «Werkself» nach 81 Minuten Feierabend.