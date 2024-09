Der FC Barcelona kassiert in der Champions League in Monaco bereits nach zehn Minuten eine rote Karte und verliert am Ende 1:2.

Brest entscheidet das erste Champions-League-Spiel der Klubgeschichte mit 2:1 für sich.

Leverkusen gewinnt bei Feyenoord Rotterdam gleich mit 4:0.

AS Monaco - FC Barcelona 1:2

Mit 15 Punkten aus fünf Spielen hatte Barcelona in der spanischen Meisterschaft einen perfekten Auftakt hingelegt. In der Champions League missglückte der Mannschaft von Hansi Flick der Start hingegen. Bei der AS Monaco mussten die Katalanen als Verlierer vom Feld. Hauptgrund für die Niederlage war eine frühe rote Karte gegen Eric Garcia in der 11. Minute (Notbremse). Fünf Zeigerumdrehungen später stellte Maghnes Akliouche mit einem strammen Schuss auf 1:0 für das Heimteam, bei dem Keeper Philipp Köhn, Mittelfeldspieler Denis Zakaria als Captain und Stürmer Breel Embolo in der Startelf standen.

Barcelona gelang unter den Augen von NBA-Legende Michael Jordan zu zehnt aber durch Jungstar Lamine Yamal (28.) der Ausgleich. Die EM-Entdeckung traf haargenau in die tiefe rechte Ecke. Matchwinner für die Monegassen war schliesslich George Ilenikhena, der in der 59. Minute für den blassen Embolo eingewechselt worden war. Der Stürmer konnte in der 71. Minute alleine auf Marc-André ter Stegen losziehen und bezwang den Deutschen mit etwas Glück.

Stade Brest – Sturm Graz 2:1

Stade Brest erlebte «zuhause» – gespielt wurde im ca. 100 km entfernten Guingamp – gegen Sturm Graz eine erfolgreiche Champions-League-Premiere. Mit Edimilson Fernandes in der Startelf gewann der Tabellen-14. der Ligue 1 mit 2:1. «Gerade nochmals gut gegangen», wird sich wohl Fernandes in seinem erst 2. Einsatz für seinen neuen Klub gedacht haben. Der 28-Jährige lenkte direkt vor der Pause eine Hereingabe von Tomi Horvat über den eigenen Keeper ins eigene Tor zum 1:1.

Doch Stade Brest belohnte sich nach dem Seitenwechsel für einen couragierten Auftritt: Abdallah Sima behauptete sich im Strafraum und traf aus kurzer Distanz zum 2:1 (56.). Gar nicht gut ging das Spiel für den zweiten Schweizer neben Fernandes aus: Neo-Nati-Spieler Grégory Wüthrich, Abwehrchef von Sturm Graz, hatte sich nach rund 10 Minuten so schwer verletzt, dass er mit Verdacht auf Knöchelverletzung mit der Bahre herausgetragen werden musste.

03:26 Video Zusammenfassung Stade Brest – Sturm Graz Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.

Roter Stern Belgrad – Benfica Lissabon 1:2

In der Partie zwischen Roter Stern und Benfica brachte Felicio Milson mit seinem Anschlusstreffer in der 86. Minute die Spannung zurück ins Stadion Rajko Mitic. Zwei Minuten später wechselten die Gäste Zeki Amdouni ein. Und der Schweizer Nati-Spieler brauchte bei seinem allerersten Champions-League-Einsatz lediglich 120 Sekunden, um von sich reden zu machen: Amdouni zog von rechts in den Strafraum und schlenzte den Ball mit links Richtung entferntes Eck. Doch statt zum herrlichen 3:1 ins Lattenkreuz flog das Leder an den Aussenpfosten.

03:21 Video Zusammenfassung Roter Stern – Benfica Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.

Weitere Ergebnisse vom Donnerstag:

Atletico Madrid – RB Leipzig 2:1

Atalanta Bergamo – Arsenal 0:0

04:33 Video Zusammenfassung Atalanta – Arsenal Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden. 03:21 Video Zusammenfassung Atletico – RB Leipzig Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.