Legende: Gibt bei Barça bereits den Weg vor Lamine Yamal. Keystone/Alejandro Garcia

Inter Mailands Denzel Dumfries kehrte erst kürzlich aus einer Verletzung zurück, markierte auswärts im Estadi Olimpic als Aussenverteidiger zwei Tore und einen Assist und wurde am Ende zum Spieler des Spiels gewählt. Und trotzdem geriet der Niederländer beinahe zur Randnotiz, es wurde nur über Lamine Yamal gesprochen.

Dumfries' Leistung war herausragend, doch das Barcelona-Ausnahmetalent lieferte eine Halbfinal-Show wie von einem anderen Stern – und befeuerte umgehend die nächsten Vergleiche mit Lionel Messi. «Er ist ein Talent, wie es nur alle 50 Jahre vorkommt», sagte Inter-Trainer Simone Inzaghi nach dem filmreifen 3:3 über den 17-Jährigen. Und das spanische Sportblatt Marca urteilte: «Sie haben bereits die gleiche Angst vor Yamal wie vor Messi.»

Dieser Typ ist unglaublich.

Drei Spieler auf Yamal angesetzt

Mit einem Traumtor und zwei Pfostenschüssen, die ebenfalls Potenzial zu traumhaften Treffern hatten, befeuerte der Spanier die Barça-Offensive. «Einen Spieler wie ihn habe ich in den letzten acht oder neun Jahren noch nie gesehen», sagte Inzaghi. Erstmals überhaupt erlebte der Coach des Gegners den Teenager live und musste zeitweise gleich drei Spieler abstellen, die gegen ihn verteidigten.

Und so taten sich für andere Lücken auf, die dazu beitrugen, dass Mailand weder ein schnelles 2:0 noch ein 3:2 reichten, um mit einem Vorteil in das Rückspiel am kommenden Dienstag im eigenen Stadion zu gehen.

«Genie» löst Mbappé ab

Vor allem dank Yamal, der mit seiner Energie, seinem Willen und seinem Können einmal mehr alle begeisterte. «Dieser Typ ist unglaublich», schrieb Manchester Citys Superstar Erling Haaland vom Sofa aus via Snapchat.

In seinem bereits 100. Einsatz für Barcelona stieg Yamal nebenbei noch zum jüngsten Spieler auf, der jemals in einem Königsklassen-Halbfinal traf. Mit gerade mal 17 Jahren und 291 Tagen löste er dank seines Tors zum zwischenzeitlichen 1:2 Kylian Mbappé ab und schaffte den nächsten Rekord. Auch Barça-Trainer Hansi Flick zeigte sich nach dem Remis begeistert: «Lamine ist etwas Besonderes, er ist ein Genie.»

Champions League