Die Champions-League-Partie zwischen Chelsea und Barcelona wird auch zum Duell zweier 18-jähriger Supertalente.

Legende: Sorgt er für den Unterschied? Estevao. IMAGO / Pro Sports Images

Am Dienstagabend treffen Chelsea und Barcelona am 5. Spieltag der Champions League aufeinander. Beide Teams haben 7 Zähler auf dem Konto und brauchen Punkte, wenn sie weiterhin im Rennen um einen Top-8-Platz und die direkte Qualifikation für die Achtelfinals bleiben wollen.

Beide Teams sind in Form, haben seit einem Monat nicht mehr verloren und sind hochkarätig besetzt. Die Augen werden an der Stamford Bridge vor allem auch auf zwei 18-jährige Talente gerichtet sein: Barcelonas Lamine Yamal und Chelseas Estevao.

Spanier und Brasilianer

Während Yamal trotz seines jungen Alters schon seit Jahren auf sich aufmerksam macht, präsentiert sich Estevao seit seinem Wechsel zu Chelsea in diesem Sommer einer breiteren Öffentlichkeit. Der Brasilianer kämpft zwar um einen Stammplatz, hat sein Potenzial aber immer wieder angedeutet und auch in der Champions League schon zweimal getroffen.

Auch in der Nationalmannschaft überzeugt Estevao. In den letzten beiden Testspielen netzte er je einmal ein. Nimmt er diese Form mit, wird er für Barcelona gefährlich.

