Legende: Wollen auch in der Liga-Phase jubeln Die YB-Spieler, hier im Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray. key/Alessandro Della Valle

Champions League: YB-Spielplan bekannt

Die Young Boys starten am 17. September um 18:45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Aston Villa in die Liga-Phase der reformierten Champions League. Die weiteren Heimspiele der Berner finden am 23. Oktober (Inter Mailand), am 26. November (Atalanta Bergamo) und am 29. Januar (Roter Stern Belgrad/alle um 21:00 Uhr) statt, wie aus dem von der Uefa veröffentlichten Spielplan hervorgeht.

YB – Aston Villa 17. September 18:45 Uhr Barcelona – YB 1. Oktober 21:00 Uhr YB – Inter Mailand 23. Oktober 21.00 Uhr Schachtar Donezk – YB 6. November 18:45 Uhr YB – Atalanta Bergamo 26. November 21:00 Uhr VfB Stuttgart – YB 11. Dezember 21:00 Uhr Celtic Glasgow – YB 22. Januar 21:00 Uhr YB – Roter Stern Belgrad 29. Januar 21:00 Uhr