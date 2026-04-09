Während Liverpool fast nur noch auf die Magie Anfields hofft, scheint der Champions-League-Halbfinalzug für Barça noch nicht abgefahren.

Legende: Wirkt immer ratloser Arne Slot. imago images/Shutterstock

Liverpool: Slot übt sich in Durchhalteparolen

Liverpools angeschlagener Trainer Arne Slot klammert sich trotz des anhaltenden Schlingerkurses seines Teams derzeit an jeden Strohhalm. «Wir sind noch immer im Rennen und wissen, was Anfield für einen Unterschied für uns machen kann», sagte der Niederländer nach dem 0:2 im Pariser Parc des Princes.

Nur: Angesichts der zahlreichen vergebenen Chancen hätte der Sieg von Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals noch viel höher ausfallen können – ja müssen. Und die Zeiten, in denen man den «Reds» eine wundersame Wende zutraute, scheinen vorbei. Viel wahrscheinlicher ist eine Saison ohne Titel.

Slots Experiment mit einer Fünferkette in der Abwehr ging nicht auf, seine taktischen Vorgaben fruchteten nicht. «Am Schluss ging es für uns mehr ums Überleben als um die Chance, ein eigenes Tor zu erzielen», begründete er seinen Entscheid, Mohamed Salah 90 Minuten auf der Bank zu belassen. Sein eigenes Überleben als Coach bleibt nach dem Auftritt in der französischen Hauptstadt mehr und mehr ungewiss.

Barcelona: Flick ärgert sich über den Schiedsrichter

Barcelona verlor im Hinspiel gegen Atletico Madrid ebenfalls 0:2, noch dazu im heimischen Camp Nou. Und trotzdem sind die Aussichten der Katalanen, sich doch noch für den Halbfinal zu qualifizieren, gefühlt viel besser als jene der Liverpooler.

«Wir glauben an uns. Wir haben uns mit einem Spieler weniger sehr gut geschlagen», sagte Hansi Flick. Die rote Karte gegen Pau Cubarsi vor der Pause und das unmittelbar folgende Traumtor von Julian Alvarez per Freistoss hatten sein Team das Momentum im Spiel gekostet.

Dass in der zweiten Halbzeit nicht wieder gleich lange Spiesse herrschten, brachte den deutschen Trainer ziemlich auf die Palme. Atleticos Torhüter Juan Musso hatte beim Stand von 1:0 einen Abstoss zu Marc Pubill gespielt, der den Ball mit der Hand stoppte und den Abstoss erneut ausführte. Schiedsrichter Istvan Kovacs liess Gnade vor Recht ergehen und verzichtete auf einen Penaltypfiff und einen Platzverweis gegen den schon verwarnten Pubill.

«Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingegriffen hat. Fehler passieren, aber was bringt der VAR in solchen Situationen?», fragte Flick rhetorisch.

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