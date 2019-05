Die Final-Qualifikation der Tottenham Hotspurs in der Champions League ist per se eine besondere Sache. Denn der Klub aus London war zuvor in der «Königsklasse» noch nie so weit gekommen.

Schaut man sich den Weg der «Spurs» ins Endspiel etwas genauer an, bekommt der Final-Einzug eine noch speziellere Note. Denn die Engländer waren mehrfach mit einem Bein bereits ausgeschieden.

Der Fehlstart in der Gruppenphase

1:2, 1:2, 2:2. Viel schlechter hätte Tottenham in der Gruppe B nicht starten können. Nach 3 Spieltagen lagen die Schützlinge von Maurizio Pochettino schon 5 Punkte hinter Platz 2.

Mouras wichtiger Treffer im Camp Nou

2:1, 1:0, 1:1. Aus den Spielen 4 bis 6 holen die «Spurs» 7 Punkte. Beim abschliessenden Remis im Camp Nou zu Barcelona ist es ein gewisser Lucas Moura, der 5 Minuten vor dem Ende zum 1:1 trifft. Dies notabene unmittelbar nach einem Barcelona-Pfostenschuss... Für die K.o.-Phase qualifiziert sich Tottenham dennoch nur, weil Inter zeitgleich im Heimspiel gegen den sieglosen PSV Eindhoven nicht über ein 1:1 hinaus kommt.

VAR eilt im Viertelfinal zu Hilfe

Im Achtelfinal schaltet Tottenham den BVB mit dem Gesamtskore von 4:0 aus. Eine Runde später kommt es bei ManCity zu einem verrückten Rückspiel. Als die Nachspielzeit läuft, steht es 4:3 für die «Citizens». Dieses Resultat würde Tottenham nach dem 1:0 im Hinspiel zum Weiterkommen reichen. Doch in der 93. Minute schiesst Raheem Sterling das 5:3 und stürzt Tottenham ins Tal der Tränen. Allerdings nur für kurze Zeit. VAR schreitet ein und der Schiedsrichter ahndet eine Offside-Position. Tottenham steht im Halbfinal.

Moura richtet es erneut

Gegen Ajax spricht nach drei Halbzeiten nichts für die Engländer. Nach dem 0:1 in London liegt Tottenham auch in Amsterdam 0:2 hinten. Doch dann tritt Lucas Moura auf den Plan. Mit einem Doppelschlag gleicht er zum 2:2 aus. Und in der 96. (!) Minute trifft der Brasilianer mit dem letzten Torschuss der «Spurs» zum 3:2. «Moura ist ein Super-Super-Superheld», jubelt der Trainer.

