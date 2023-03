Legende: Blieb im Hinspiel ohne Durchschlagskraft Harry Kane. Imago/AAL Photo

21 Tore in 31 Champions-League-Spielen hat Harry Kane für Tottenham bislang erzielt. Dazu kommen 13 Europa-League- und 4 Conference-League-Treffer. Sollten die «Spurs» am Mittwoch im CL-Achtelfinal an Milan scheitern, ist es durchaus möglich, dass der 67. Europacup-Auftritt des Stürmerstars mit den Londonern (Klubrekord) auch sein letzter ist.

Die Gerüchte über einen Wechsel Kanes im Sommer reissen nicht ab – auch wenn die «Lilywhites» einen Transfer innerhalb der Premier League ungern sähen. Kane unterzeichnete 2010 seinen 1. Profivertrag mit Tottenham und spielte, von anfänglichen Leihphasen abgesehen, immer bei den Nordlondonern.

05:52 Video Hinspiel: Milan-Tottenham 1:0 Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 52 Sekunden.

Ewiger Zweiter

Ein Titel ist dem inzwischen 29-Jährigen in seinen über 420 Partien im «Spurs»-Dress aber versagt geblieben: Finalniederlagen in der Champions League 2018/19 (gegen Liverpool) und im englischen Ligacup 2015 (Chelsea) sowie 2021 (Manchester City), Rang 2 in der Premier League 2016/17 hinter Chelsea.

Die Niederlage der englischen Nationalmannschaft im EM-Final 2021 gegen Italien unterstrich Kanes Image als unglücklicher «Runner-up».

Pleiten in Wolverhampton und Sheffield

Gegen Milan droht Tottenham am Mittwoch das frühe CL-Out. Beim 0:1 im Hinspiel zeigten die Engländer eine mässige Leistung. Zudem erlitt der Tabellen-4. der Premier League am Samstag beim 0:1 in Wolverhampton einen Rückschlag und muss um seinen Champions-League-Platz bangen. Im FA-Cup scheiterten die Londoner vor Wochenfrist am unterklassigen Sheffield United.

Die positivste Nachricht aus Tottenham-Sicht: Trainer Antonio Conte dürfte nach seiner Gallenblasen-Operation an die Seitenlinie zurückkehren.

Milan strebt Premiere an

Auch Gegner Milan hat am Samstag sein letztes Meisterschaftsspiel verloren (1:2 bei der Fiorentina). Dank des Vorsprungs aus dem Hinspiel reist das Team von Coach Stefano Pioli dennoch als leichter Favorit an.

Qualifizieren sich die «Rossoneri» für die Viertelfinals, so hätten sie sich erstmals in einem K.o.-Duell gegen Tottenham durchgesetzt. 2011 waren sie (ebenfalls im CL-Achtelfinal) mit dem Gesamtskore von 0:1 ausgeschieden. Im Uefa-Cup 1971/72 war im Halbfinal gegen Tottenham Schluss (1:1/1:2).