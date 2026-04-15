Mit dem Out in der Champions League gegen PSG hat Liverpool wohl die letzte Titelchance verspielt – und das Ende von Trainer Arne Slot eingeläutet?

Trotz der nächsten Enttäuschung rafften sich die Liverpool-Fans an der Anfield Road nach dem Abpfiff noch einmal auf und stimmten lautstarke «Mo Salah»-Gesänge an. Die ägyptische Klublegende verabschiedete sich nach ihrem letzten Spiel in der «Königsklasse» vom Anhang. Eine Ära endet.

Mit seinen 47 CL-Toren für die «Reds» hat Salah in der Vergangenheit für zahlreiche magische Nächte auf der grössten Klubbühne im Fussball gesorgt. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St-Germain blieb ihm dies verwehrt.

Erst in der 31. Minute für den verletzten Unglücksraben Hugo Ekitiké (dem Franzosen droht das WM-Aus) eingewechselt, konnte Salah auf dem verregneten Rasen keine entscheidenden Akzente setzen.

«Es geht nur um Tore»

Liverpool drückte vor allem nach der Pause mit grosser Vehemenz auf das Tor und das nächste Anfield-Wunder, doch Ousmane Dembélé zerstörte mit einem Doppelpack (72./90.+1) die englischen Hoffnungen. PSG zog mit dem Gesamtskore von 4:0 in den Halbfinal (gegen Bayern oder Real) ein.

«Am Ende geht es nur um Tore. Das war das, was uns gefehlt hat», analysierte Liverpools Spielmacher Florian Wirtz trocken und treffend. Das eine Tore hätte gemäss dem Deutschen «alles ins Rollen bringen können, weil das dann auch noch mal ein bisschen Nervosität beim Gegner auslöst».

Auch der xG-Wert (erwartbare Tore) von 1,94 (im Vergleich zu den 0,18 im blamablen Hinspiel in Paris) ist kein Trost für die stolzen Engländer. Nach den beiden Cup-Outs und mit der misslichen Liga-Position dürfte die letzte Titelhoffnung der Saison gestorben sein.

Wird der Slot auf der Trainerbank frei?

Und damit verschiebt sich das Augenmerk unweigerlich auf den Trainer. Für den schwer angeschlagenen Arne Slot könnte die Amtszeit bei den «Reds» bald enden.

Der 47-Jährige ist zwar bis 2027 vertraglich gebunden, steht aber schwer in der Kritik und könnte bereits in diesem Sommer von Vereinslegende Xabi Alonso ersetzt werden. Slot wurde unmittelbar nach dem Abpfiff harsch von den britischen Experten für seine Aufstellung kritisiert.

Vor allem die Entscheidung, den rekonvaleszenten Alexander Isak von Beginn weg aufzustellen, erwies sich im Nachhinein als Fehlgriff. Slot gab zu, dass der aus einer Knöchelverletzung zurückkehrende Schwede nur für eine Halbzeit fit gewesen sei – nach nur fünf Ballberührungen in 45 Minuten war dann auch Feierabend für den Stürmer.

Nach nur zwei Saisons könnte dies auch für Meistertrainer Slot der Fall sein – und die so erfolgreich angelaufene Ära verfrüht enden.

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