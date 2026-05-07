Die Enttäuschung bei den Bayern nach dem verpassten CL-Finaleinzug ist gross. Aber Kompany und Kimmich sehen ihr Team auf dem Weg zum Triumph.

Legende: Abenteuer «Königsklasse» zu Ende Bayern-Trainer Vincent Kompany und seine Spieler am Mittwochabend in München. Imago/Eibner

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich schon kurz nach dem verpassten Champions-League-Final wieder kämpferisch gezeigt. «Die Mannschaft kennt mich. Ich habe nicht diese Fähigkeit, lange enttäuscht zu sein. Ich bin schon jetzt motiviert für die nächste Saison», sagte der Belgier nach dem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger PSG in München, das nach dem 4:5 in Paris eine Woche zuvor nicht reichte.

«Ich weiss, wie schwer es ist, diesen Preis zu holen», sagte Kompany zum Gewinn des wichtigsten Vereinstitels. Der 40-Jährige haderte mit einigen Schlüsselmomenten, darunter einer für ihn klaren gelb-roten Karte für PSG-Verteidiger Nuno Mendes oder der für ihn unverständlichen Regelauslegung bei einem Handspiel von Joao Neves im Strafraum. Er hoffe, sagte Kompany, dass «diese Details» in der nächsten Saison zugunsten seines Vereins ausfielen.

«Trotzdem will ich nichts wegnehmen von Paris, das ist eine Top-Mannschaft», sagte Kompany. Der Titelverteidiger trifft im Final am 30. Mai in Budapest auf Arsenal.

Kabinen-Gefühl: CL-Titel ist möglich

Viertelfinal 2025, Halbfinal 2026, Final 2027? Der Bayern-Weg scheint klar. «Ich bin der Überzeugung, dass wir es nächste Saison schaffen, noch mal einen Schritt zu machen. Das ist auch mein Job», sagte Kompany.

Auch Deutschlands Nationalmannschafts-Captain Joshua Kimmich glaubt fest daran, dass die internationale Reise irgendwann im «Königsklassen»-Triumph endet. «Ich glaube nicht, dass uns das irgendwie umwerfen oder vom Weg abbringen wird. Ich sitze da in der Kabine und habe das Gefühl, dass ich mit dieser Mannschaft die Champions League noch gewinnen kann», sagte der 31-Jährige.

«Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, in den Trainer, dass da wirklich etwas zusammenwächst. Es war letzte Saison schon ganz gut. In dieser Saison waren wir ein Stück weit näher dran gegen ein sehr starkes Paris», erklärte Kimmich.

Double-Gewinn noch möglich

Vorbei ist die Saison aber noch nicht. Nach dem schon fixen 35. Meistertitel gibt es noch das DFB-Pokalendspiel gegen Titelverteidiger Stuttgart am 23. Mai in Berlin, das nun für die Bayern die Saison beschliessen wird.

«Es ist super, dass wir diesen Final haben. Das ist der mögliche Double-Gewinn. Darauf werden wir uns konzentrieren», sagte Captain Manuel Neuer.

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