Die Anhänger präsentierten sich im Look der ikonischen Filmfigur – nun müssen sie in Haft.

Legende: Ikonisches Borat-Kostüm Diese Verkleidung wurde drei belgischen Fans in Kasachstan zum Verhängnis. IMAGO/Capital Pictures

Weil sie sich während der Champions-League-Partie zwischen Qairat Almaty und Club Brügge (1:4) am Dienstag auf der Tribüne im Look der Filmfigur «Borat» präsentierten, sind drei belgische Fussballfans am Donnerstag in Kasachstan zu je fünf Tagen Haft verurteilt worden. Dies teilte ein Gericht in der Hauptstadt Astana mit. Begründet wurde das Urteil mit «Verstössen gegen die öffentliche Ordnung».

Wie ein im kasachischen Fernsehen ausgestrahltes Video zeigt, trugen die drei Fans auf der Tribüne die charakteristischen grünen Mankinis, die durch den 2006 veröffentlichten Film Borat des Komikers Sacha Baron Cohen bekannt geworden waren. «Während sie betrunken auf der Tribüne der Astana Arena waren, zogen S., D. und N. ihre Kleidung aus, blieben in ihrer Unterwäsche und sangen, um Aufmerksamkeit zu erregen», erklärte das Gericht.

In Kasachstan sind Witze über «Borat» verpönt, da die Komödie das zentralasiatische Land als rückständig darstellt. Bereits 2024 war bei einem Spiel des FC Astana eine Flagge mit einem Borat-Motiv von einem Chelsea-Fan beschlagnahmt worden.