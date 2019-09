Alles sprach nach dem 3:0 von PSG gegen Real Madrid von Angel Di Maria. Der Argentinier hatte seinen ehemaligen Klub mit 2 Toren fast im Alleingang besiegt. Auch von den abwesenden Neymar (gesperrt), Kylian Mbappé und Edinson Cavani (beide verletzt) war die Rede. Oder von Thomas Meunier, der den letzten Treffer erzielt hatte.

Dabei hatte im Schatten der grossen Namen einer sein Glanzstück auf internationalem Parkett abgeliefert, den man kaum kennt: Idrissa Gueye.

Der Senegalese stand Reals Metronom Toni Kroos von Beginn an so auf den Füssen, dass der Deutsche früh die Bindung zum Spiel verlor und während 90 Minuten kaum Einfluss auf das Spiel der «Königlichen» nehmen konnte.

Auch offensiv zeigte sich der 29-Jährige bereit, als er den 2. Treffer von Di Maria vorbereitete.

Im 2. Durchgang unterband er Mal für Mal Reals Angriffsbemühungen und beruhigte das Spiel mit klugen Pässen.

Lob von allen Seiten

Nach dem Spiel erhielt der Mann, der erst im Sommer für 30 Millionen Euro aus Everton verpflichtet worden war, Sonderlob von seinem Trainer Thomas Tuchel: «Er ist eine Maschine. Wir mussten lange kämpfen, um ihn zu verpflichten. Er hört nie auf zu rennen und hat viele Bälle zurückerobert», so der Deutsche.

Captain Thiago Silva blies ins selbe Horn: «Idrissa war unglaublich, ich habe keine Worte für seine Leistung. Ich weiss nicht, wieviele Bälle er gewonnen hat. Verrati und Marquinhos haben auch sehr gut gespielt, aber Idrissa war besonders stark.»

Legende: Den Ball im Blick Idrissa Gueye. Getty Images

Transfer im 2. Versuch

Dass Gueye am Mittwoch derart für PSG glänzen konnte, war keine Selbstverständlichkeit. Denn noch im Januar 2019 hatte sich Everton standhaft gezeigt und eine PSG-Offerte für den «Staubsauger» vor der Abwehr abgelehnt. «Ich bin sehr enttäuscht, denn ich wäre bereit für Paris gewesen», so der Senegalese damals.

Doch anstatt sich wegzustreiken machte Gueye die Faust im Sack und bestätigte seine Leistungen. Ein halbes Jahr später war der Wechsel nach Paris, wo er mit seinem Mittelnamen «Gana» aufläuft, dann doch noch Tatsache.

Ein Transfer, der – so scheint es derzeit – noch Gold wert sein könnte. Denn auch wenn der Mittelfeldmann nur den zwölfthöchsten Marktwert in seinem Team hat, könnte er genau das fehlende Puzzleteil sein, das PSG in den letzten Jahren zum grossen internationalen Erfolg gefehlt hat.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.09.19, 18:30 Uhr