Zum 2. Mal in Folge schafft es der FC Basel nicht in die Playoffs. Gegen Linz war sowohl Pech wie Unvermögen im Spiel.

Nach Niederlage in Linz

Legende: Enttäuschter FC Basel Hier Kemal Ademi, im Hintergrund jubelnde Linzer. Keystone

Basel-Trainer Marcel Koller haderte nach dem 1:3 seines Teams beim Linzer ASK mit dem Spielverlauf: «Wir hatten einen Lattenschuss und müssten einen Penalty zugesprochen erhalten. Es wäre ein anderes Spiel geworden». Mit dem Gesamtskore von 2:5 scheiterte der FCB letztlich aber klar an den Österreichern.

Wir haben es bei uns zuhause verkackt.

Einig waren sich die Basler, dass es nicht am Auftritt vom Dienstag lag: «Es braucht eben zwei Spiele und im ersten konnten wir es nicht so umsetzen wie im Rückspiel», so Koller. Stürmer Kemal Ademi meinte knapp: «Wir haben es bei uns zuhause verkackt.»

In den Medien ist der Tenor ähnlich: Der FCB habe «nach zwei Spielen mit nur einer guten Halbzeit verdient den Kürzeren» gezogen, schreibt die Basellandschaftliche Zeitung. Der Blick spricht gar von einer «Schmach» und macht den «pomadigen Auftritt» vor Wochenfrist als Ursache aus.

EL-Gegner Ende Monat bekannt

Zum 2. Mal in Folge hat «Rotblau» damit die CL-Playoffs verpasst. Im Unterschied zur letzten Saison bestreiten die Basler immerhin die Europa League. Real Madrid oder Manchester City sind heuer zwar nicht im St. Jakob-Park zu Gast, aber Lazio Rom oder Borussia Mönchengladbach könnten es doch noch werden. Die Auslosung findet am 30. August statt.

Startprämie: 3 statt 15 Millionen

Auch an den Champions-League-Honigtopf kommt der FCB nicht heran. Schon für die Playoff-Verlierer gibt es 5 Millionen Euro. Die Teilnehmer an der Gruppenphase haben gut 15 Millionen Euro garantiert und erhalten Punkteprämien (2,7 Mio. Euro pro Sieg, 900'000 pro Remis).

In der Europa League werden fünfmal kleinere Brötchen gebacken: Die Startprämie beträgt 2,9 Mio. Euro, die Punkteprämien belaufen sich auf 570'000 bzw. 190'000 Euro.

Punkte für den Koeffizienten?

Für den Schweizer Koeffizienten in der Fünfjahres-Wertung könnte das Scheitern des FCB sogar ein Glücksfall sein. Zwar entgehen den Baslern die 4 Bonuspunkte für die CL, doch in der Gruppenphase von Champions und Europa League sind Siege bzw. Remis gleich viel wert – in der Europa League aber leichter zu erreichen.