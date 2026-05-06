Antoine Griezmann verlässt Atletico Madrid Ende Saison. Mit einem Titel in der Champions League oder LaLiga ist es nichts geworden.

Legende: Ernste Miene nach dem CL-Out Antoine Griezmann Imago/Zuma Press

In der 67. Minute endete das Champions-League-Abenteuer von Antoine Griezmann. Der französische Stürmer von Atletico Madrid, der im Sommer in die MLS zu Orlando City wechselt, wurde im Halbfinal-Rückspiel in London gegen Arsenal durch Alex Baena ersetzt. «Atleti» lag zu diesem Zeitpunkt bereits 0:1 hinten – und sollte auch zum Ende des Spiels auf der Verliererseite stehen.

Rund 10 Minuten vor seiner Auswechslung hatte Griezmann für einen letzten Aufreger in der «Königsklasse» gesorgt. Im Strafraum war der 35-jährige Stürmer zu Fall gekommen. Es gab auch einen Pfiff. Dieser galt jedoch einem Offensivfoul von Marc Pubill an Arsenals Gabriel.

Die Titel gewann «Atleti» ohne Griezmann

Und so bleibt Griezmanns Karriere auf Stufe Champions League ungekrönt. Einmal hatte die Klublegende – Griezmann bestritt von 2014-2019 und 2021-2026 rund 500 Spiele für Atletico und schoss über 200 Tore – im CL-Endspiel gestanden. Doch 2016 musste man sich in Mailand knapp Erz- und Stadtrivale Real Madrid im Penaltyschiessen geschlagen geben. Griezmann verschoss dabei in der 2. Halbzeit einen Penalty, im Elfmeterschiessen verwertete er seinen Versuch. Zu einem europäischen Titel reichte es Atletico mit Griezmann «nur» 2018 in der Europa League.

Wie in der Champions League konnten «Los Colchoneros» auch in LaLiga mit dem Franzosen nie reüssieren. Die beiden Titel der «Neuzeit» holte Atletico unmittelbar vor Griezmanns Ankunft (2014) sowie während dessen zweijährigem Abstecher zum FC Barcelona (2021).

Oblak: «Es tut uns leid für ihn»

«Er ist ein herausragender Spieler. Es tut uns leid für ihn – und für alle Atleti-Fans», sagte Keeper Jan Oblak nach dem Out in London über seinen scheidenden Teamkollegen. «Wir haben es unglaublich gut gemacht. Das war nur dank der harten Arbeit der Spieler möglich – inklusive Antoine Griezmann», meinte Atletico-Coach Diego Simeone, dessen Zeit in Madrid Ende Saison ebenfalls zu Ende gehen könnte.

Im Sommer beginnt für Griezmann nun ein neues Kapitel. Erstmals in seiner Profi-Karriere wird der Weltmeister von 2018 ausserhalb Spaniens engagiert sein. Bei Orlando City hat der Franzose bis 2028 unterschrieben. Das Team aus Florida gehört in der MLS nicht zu den Schwergewichten. Gut möglich also, dass es für Griezmann auch in Nordamerika nichts wird mit einem nationalen Meistertitel auf Klub-Ebene.

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