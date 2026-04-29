Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: PSG – Bayern war ein aussergewöhnliches Spektakel.

Legende: Plus 2 Chwitscha Kwarazchelia steht nach seinem Doppelpack nun schon bei 7 Toren in der K.o.-Phase. Imago/KCS Presse

Der Giganten-Halbfinal zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat schon nach dem verrückten 9-Tore-Spektakel im Hinspiel einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League sicher. Und das Rückspiel in München kommt nach dem 5:4 für PSG ja erst noch. Ein Blick auf einige Zahlen vom Dienstagabend.

5 – Der verwandelte Handelfmeter von Weltfussballer Ousmane Dembélé zum 3:2 für PSG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte die Partie zum ersten Halbfinal überhaupt mit 5 Toren vor der Pause.

7 – Der Doppelpack von PSG-Flügelstürmer Chwitscha Kwarazchelia bedeutet, dass er in dieser Saison mit jetzt 7 Toren mehr als jeder andere Spieler in der K.o.-Phase erzielt hat.

9 – Bayerns Anschlusstore zum 3:5 und 4:5 sorgten dafür, dass es das erste Halbfinalspiel in Europas «Königsklasse» mit 9 Toren wurde. Der bisherige Rekord lag bei 7 – zuletzt vergangene Saison beim 4:3 von Inter gegen Barcelona im Rückspiel.

10 – Das Spektakel im Parc des Princes schrammte nur knapp am Torrekord für ein K.o.-Spiel in der Champions League vorbei. Dieser ist weiterhin das 8:2 der Bayern gegen den FC Barcelona beim Finalturnier 2020 in Lissabon im Viertelfinal.

12 – Es gab überhaupt in nur 4 Champions-League-Partien mehr Tore. Der Rekord ist das 8:4 von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau 2016.

13 – Harry Kanes Elfmetertor zum 1:0 war der 13. Treffer des Engländers im laufenden Wettbewerb. Kylian Mbappé ist mit 15 bester Torjäger, der Stürmer ist aber mit Real Madrid im Viertelfinal gegen die Münchner ausgeschieden.

45 – Der FC Barcelona hält den Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison (1999/2000). Paris (43) und die Bayern (42) sind nah dran, die Bestmarke zu überbieten.