Nach dem erstmaligen Triumph von PSG in der Champions League stimmen die französischen Medien ein Loblied auf die Mannschaft von Luis Enrique an. In Italien herrscht derweil grosse Enttäuschung über den mutlosen Auftritt von Inter Mailand in der Münchner Arena.

«Die Suche war lang, mühsam und manchmal demotivierend, aber die Erlösung war das Warten wert.» Le Monde: «Für PSG-Trainer Luis Enrique, der vor zehn Jahren mit Lionel Messis Barcelona den Titel holte, ist es die zweite Champions League. Die junge PSG-Mannschaft ist die beste, die der Wettbewerb seither gesehen hat. Sie wurde in den letzten zwei Jahren geschickt zusammengestellt und kann in dieser Saison nach dem Abgang von Kylian Mbappé voll aufgehen.»

«Für PSG-Trainer Luis Enrique, der vor zehn Jahren mit Lionel Messis Barcelona den Titel holte, ist es die zweite Champions League. Die junge PSG-Mannschaft ist die beste, die der Wettbewerb seither gesehen hat. Sie wurde in den letzten zwei Jahren geschickt zusammengestellt und kann in dieser Saison nach dem Abgang von Kylian Mbappé voll aufgehen.» Le Figaro: «Sicherlich das Jahr, in dem wir es am wenigsten erwartet hatten, als PSG nach der Ära der Stars auf Jugend, Teamgeist und Geduld setzte.»

Katzenjammer herrschte derweil in den italienischen Gazetten. Von einem «Albtraum» und einer «Demütigung» war die Rede.

«Inter, was für ein Albtraum! Doué-Show und eine Klatsche von PSG.» Corriere dello Sport: «Ein einseitiges Finale, PSG demütigt Inter. Die Champions League geht an Luis Enrique. Die Franzosen gewinnen 5:0 in einem Spiel, das sie in allen Belangen dominieren. Für Inzaghi und die Nerazzurri ist es eine historische Schlappe.»

«Ein einseitiges Finale, PSG demütigt Inter. Die Champions League geht an Luis Enrique. Die Franzosen gewinnen 5:0 in einem Spiel, das sie in allen Belangen dominieren. Für Inzaghi und die Nerazzurri ist es eine historische Schlappe.» Tuttosport: «Inter wird in München gedemütigt, PSG sind Europas Champions. Triple für Luis Enrique.»

Auch international findet der Premieren-Erfolg von Paris Saint-Germain grosse Beachtung. Neben der Unbekümmertheit der jungen PSG-Spieler wird auch an den Geldgeber aus Katar erinnert.