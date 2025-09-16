Zum Auftakt der Ligaphase in der Champions League reist Dortmund zu Juventus nach Turin. Beide Teams sind in Form.

Legende: Der Schuss, der den Titel brachte Lars Ricken (l.) erlebt im CL-Final vor 28 Jahren seine Sternstunde. Keystone/DPA/Achim Scheidemann

Gleich der erste Spieltag der Ligaphase hält mit der Affiche Juventus - BVB einen Leckerbissen bereit. Das prestigeträchtigste Duell der beiden Teams fand 1997 statt, als der deutsche Aussenseiter den italienischen Titelverteidiger im Final der Champions League 3:1 schlug.

Der von Ottmar Hitzfeld gecoachte BVB kam im Münchner Olympiastadion zum grössten Erfolg der Klubgeschichte. Unvergessen bleiben der Heber des für Stéphane Chapuisat eingewechselten Lars Ricken zum 3:1-Endstand und die verdutzte Miene von Juve-Keeper Angelo Peruzzi.

Beide Teams noch ohne Niederlage

Sowohl die Turiner als auch die Dortmunder sind in ihren jeweiligen nationalen Meisterschaften gut aus den Startblöcken gekommen. Juventus steht punktgleich mit Napoli an der Tabellenspitze der Serie A, gegen Inter gab es am Wochenende ein spektakuläres 4:3. Dortmund kam bei Heidenheim zu einem 2:0-Arbeitssieg und steht in der Bundesliga ebenfalls noch ohne Niederlage da.

Ricken übrigens ist heute Geschäftsführer Sport bei «Schwarzgelb» und wird auf der Tribüne mitfiebern.

