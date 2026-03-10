Newcastle und Tottenham erleben in England eine Saison zum Vergessen. In der Champions League aber stehen beide Teams im Achtelfinal.

Legende: Treffsicher Anthony Gordon (Newcastle, links) hat schon 10 Tore in dieser CL-Saison erzielt. Dominic Solanke (Tottenham) netzte zuletzt gegen Dortmund und die Eintracht ein. Keystone/Ian Hodgson/Daniel Hambury

Inmitten einer verkorksten Saison empfängt Newcastle am Dienstag im St. James' Park im ersten CL-Achtelfinal der Klub-Geschichte das grosse Barcelona. Für Trainer Eddie Howe ist es «das wichtigste Spiel in der Geschichte des Vereins». Die Saison entscheide sich in diesem K.o.-Duell. Für die «Magpies» (Jahresetat: 708 Mio. Euro) ist Europa wie ein Lichtblick. Der 12. Platz in der Premier League und das Ausscheiden aus den nationalen Cup-Wettbewerben entsprechen nicht den eigenen Ansprüchen.

Das letzte und erste CL-Duell zwischen Newcastle und Barcelona

Tottenham am Abgrund

Als starker Vierter zog Tottenham direkt in die CL-Achtelfinals ein. Einzig die Partie bei Titelverteidiger PSG verloren die «Spurs» (3:5). Das Team von Neo-Coach Igor Tudor geniesst im Rückspiel gegen Atletico Madrid Heimrecht und hofft auf ein gutes Resultat am Dienstag. Prekär sieht dagegen die Lage in der Premier League aus. Neun Runden vor Schluss droht erstmals in dieser Saison der Fall in die Abstiegszone. Am Sonntag gastieren die Londoner in Liverpool. 2019 gab es diese Affiche im Endspiel der Champions League.

