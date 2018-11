Die Berner müssen sich im 4. Spiel der Gruppe H den Spaniern auswärts mit 1:3 geschlagen geben.

Valencia nutzt seine Chancen eiskalt aus, Santi Mina glänzt als Doppeltorschütze.

YB's Sékou Sanogo sieht in der 77. Minute die rote Karte.

Im anderen Spiel der Gruppe H gewinnt Manchester United bei Juventus Turin 2:1.

In der 56. Minute zeigte das kriselnde Valencia für einmal seine ganze Klasse. Mit nur 3 Pässen hebelten die Spanier die halbe YB-Defensive aus. Die Gastgeber konnten zu Dritt gegen 2 Berner aufs Tor ziehen. Carlos Soler machte es schliesslich alleine und bezwang David von Ballmoos zum 3:1. Es sollte die Entscheidung sein.

Die Young Boys waren in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig. Zudem schwächte sich das Team von Coach Gerardo Seoane in der 77. Minute noch zusätzlich. Nach einem bösen Foul sah Sékou Sanogo zurecht die rote Karte. In Überzahl brachte Valencia den Sieg ohne Probleme über die Zeit.

Unglückliche 1. Halbzeit

Es war insgesamt ein sehr unglücklicher Auftritt des Schweizer Meisters. In der 1. Halbzeit hielten die Berner zwar weitgehend gut dagegen. Mit unnötigen Fehlern luden sie Valencia aber förmlich zum Toreschiessen ein:

14. Minute: Steve von Bergen verschätzt sich im Duell mit Rodrigo. Der Stürmer lanciert Carlos Soler. Dessen Abschluss landet zwar nur am Pfosten. Den Abpraller verwertet Santi Mina dann aber zur Führung.

Steve von Bergen verschätzt sich im Duell mit Rodrigo. Der Stürmer lanciert Carlos Soler. Dessen Abschluss landet zwar nur am Pfosten. Den Abpraller verwertet Santi Mina dann aber zur Führung. 42. Minute: Wieder agiert Von Bergen unglücklich. Santi Mina schleicht sich im Rücken des Innenverteidigers davon und lenkt eine Flanke zum 2:0 ins Tor.

YB lässt Chancen liegen

Valencia nutzte die Unzulänglichkeiten der Gäste eiskalt aus. YB liess seinerseits die Effizienz vermissen. In der 25. Minute konnte Roger Assalé eine Flanke allein stehend nicht aufs Tor bringen. Nicolas Ngamaleu setzte kurz vor der Pause einen Volley aus guter Position über die Latte.

Besser hatte es Assalé in der 37. Minute gemacht. Bei einem schönen Konter gelangte der Ball über Guillaume Hoarau und Christian Fassnacht zum Stürmer. Dieser fackelte nicht lange und bezwang Neto zum zwischenzeitlichen 1:1. Es sollte aber das einzige Highlight aus YB-Sicht bleiben.

Nach der 3. Niederlage im 4. Gruppenspiel dürfte es für die Young Boys schwierig werden, noch europäisch zu überwintern. Für die Berner sind hierfür in den beiden verbleibenden Spielen bei Manchester United und zuhause gegen Juventus Turin 2 Siege Pflicht.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.11.18, 18:30 Uhr