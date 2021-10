Ajax Amsterdam deklassiert Borussia Dortmund in der 3. Runde der Champions-League-Gruppenphase zuhause mit 4:0.

Der Sieg der Niederländer im Topspiel der Gruppe C hätte deutlich höher ausfallen können. Gregor Kobel war im BVB-Kasten der beste Akteur seiner Equipe.

Hier geht's zu den weiteren Spielen vom Dienstagabend.

«Was die momentan für einen Fussball spielen, ist herausragend», hatte Dortmunds Julian Brandt vor der Partie von Ajax geschwärmt. Während und nach der Partie dürfte der Mittelfeldspieler zwar stinksauer gewesen sein, aber immerhin sah er sich seiner Worte bestätigt.

Die Niederländer demontierten den BVB in der heimischen Johan-Cruyff-Arena nach Strich und Faden. Ob in der Defensive, im Mittelfeld oder im Angriff, Ajax agierte in allen Belangen in einer anderen Liga als sein Widersacher aus dem Osten.

Schliessen 00:30 Video Reus lenkt den Ball ins eigene Tor ab – Ajax jubelt Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen 00:23 Video Ajax kombiniert sich locker durch die BVB-Abwehr Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Früh im Rückstand – und dann chancenlos

Das Debakel für die Equipe von Trainer Marco Rose nahm schon früh seinen Lauf. In der 11. Minute lenkte Marco Reus einen Freistoss von Dusan Tadic ins eigene Tor ab. Der Schweizer Gregor Kobel im BVB-Kasten war chancenlos, wie auch eine knappe Viertelstunde später, als Daley Blind via Pfosten auf 2:0 erhöhte.

Der Knall ans Gehäuse wirkte für die Deutschen keineswegs als Weckruf, im Gegenteil: Mit jeder Minute agierten sie unsicherer, fahriger, fehlerhafter. Und die Amsterdamer spielten sich förmlich in einen Rausch. Dass das Resultat zur Halbzeit nicht etwa 0:4 oder 0:5 lautete, hatte mit der Leistung Kobels zu tun, der seine Farben mit mehreren Paraden vor weiterem Unheil bewahrte – vorerst.

«Tormonster» plötzlich ganz zahm

Und wo war Erling Haaland? Das «Tormonster» tauchte über weite Strecken komplett ab. Kurz vor (45.+1) und nach dem Seitenwechsel (48.) liess er seine Klasse aufblitzen. Doch gegen ein furios aufspielendes Ajax, das von Coach Erik ten Hag perfekt eingestellt wurde, war das bei Weitem nicht genug.

00:25 Video Haalands Geschoss knallt an die Latte Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Selbst nach 75 Minuten, als Antony (57.) und Sébastien Haller (72.) das Gala-Resultat von 4:0 bewerkstelligt hatten und sich das Stadion in eine Festhütte verwandelte, lief die Offensivwalze der Hausherren noch immer auf Hochtouren. Den Dortmundern war das Ersehnen des Schlusspfiffs, der Erlösung, anzusehen. In der Tabelle übernimmt Ajax mit dem Sieg die Spitze.

00:32 Video Reus: «Ajax hat uns die Grenzen aufgezeigt» Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Sporting jubelt in Istanbul

Im zweiten Spiel der Gruppe C setzte sich Sporting Lissabon bei Besiktas mit 4:1 durch. Zum Mann der Partie avancierte Sebastian Coates mit 2 Toren, die sich praktisch aufs Haar glichen. Zweimal verwertete er einen weitergeleiteten Eckball ohne Gegenwehr per Kopf (15./27.).

Die Hausherren versteckten sich keineswegs, bekundeten beim Stand von 1:3 jedoch Pech, dass ein sehenswerter Heber von Alex Texeira wegen Abseits aberkannt wurde. Für Sporting sind es die ersten Punkte der laufenden Kampagne.