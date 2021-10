Liverpool entführt 3 Punkte aus Madrid, nachdem es bei Atletico 3:2 gewinnt. Milan bleibt in der Gruppe B punktelos.

In der Gruppe A kommt PSG gegen RB Leipzig zum 2. Sieg im 3. Spiel, City kantert Brügge nieder.

In der Gruppe C kassiert Dortmund bei Ajax Amsterdam eine heftige 0:4-Klatsche.

Inter Mailand und Real Madrid fahren in der Gruppe D Favoritensiege ein.

Gruppe B: Liverpool weiter makellos

Er möge den defensiven Spielstil von Atletico Madrid einfach nicht, hatte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Spiel erklärt – und damit das Duell schon einmal so richtig lanciert. Mohamed Salah (8.) und Nabi Keita (13.) sorgten dann auf dem Rasen dafür, dass ihr Coach vermeintlich schon früh über die 3 Punkte jubeln konnte. Doch dann zeigte Atletico, dass es auch offensive Qualitäten besitzt. Noch vor der Pause glich Antoine Griezmann mit 2 Toren aus. Der Franzose wurde jedoch zur tragischen Figur, indem er kurz nach der Pause mit Rot vom Platz flog. Er hatte Roberto Firmino mit einem Kung-Fu-Tritt am Kopf getroffen. Atletico zog sich in der Folge zurück und kassierte in der 78. Minute einen Penalty-Treffer von Salah zum 2:3-Endstand. Den Spaniern wurde kurz vor dem Ende ein eigener Elfmeter nach Videostudium verweigert.

Punktemässig zu Atletico konnte so Porto aufschliessen. Dank Luis Diaz' einzigem Tor beim 1:0-Sieg gegen die AC Milan stehen auch die Portugiesen bei halbem Pensum bei 4 Punkten. Liverpool führt die Gruppe verlustpunktlos an, während die Mailänder weiter auf die ersten Zähler warten.

Gruppe A: City kennt kein Pardon

An der Spitze der Gruppe A thront auch nach 3 Spieltagen PSG. Beim 3:2-Erfolg des Starensembles gegen RB Leipzig war Lionel Messi in Abwesenheit von Neymar die grosse Figur. Der Argentinier erzielte nach schönem Pass von Kylian Mbappé, dem Torschützen zum 1:0, den 2:2-Ausgleich und sorgte nach 74 Minuten per frechem Panenka-Elfmeter auch gleich für die Entscheidung. Für Leipzig wird die Luft nach der 3. Pleite langsam dünn.

Kein Pardon kannte Manchester City beim 5:1 in Brügge. Die Engländer, bei denen sich Riyad Mahrez als zweifacher Torschütze auszeichnete, hatten nebst den Toren weitere gute Chancen. Mehrmals musste Brügges ehemaliger Liverpooler Goalie Simon Mignolet erstklassige Paraden zeigen, um ein noch deutlicheres Ergebnis zu verhindern.

Gruppe D: Favoritensiege für Inter und Real

Mit 2 Siegen aus 2 Spielen war Sheriff Tiraspol bislang die grosse Überraschung der aktuellen Champions-League-Saison gewesen. Und auch in Mailand roch es zwischenzeitlich nach einem Punkt, als Sébastien Thill – der schon gegen Real das goldene Tor erzielt hatte – nach 52 Minuten einen Freistoss herrlich über die Mauer zum 1:1 ins Netz schoss. Wenig später zeigte sich Sheriff jedoch zu naiv, vertändelte im Aufbau einen Ball und Arturo Vidal brachte Inter wieder 2:1 in Front. Das 3:1 durch Stefan de Vrij (67.) war die Entscheidung. Edin Dzeko hatte nach 34 Minuten den Bann gebrochen und das erste Tor der laufenden CL-Kampagne für Inter geschossen.

Gleich über 5 Treffer durfte Real Madrid beim 5:0 bei Schachtar Donezk jubeln. In grosser Form zeigte sich dabei Vinicius Jr. Der Brasilianer erzielte die beiden wegweisenden Tore nach der Pause vom 1:0 zum 3:0 – das 2. nach einem magistralen Solo – und legte auch noch das 4:0 von Landsmann Rodrygo auf.

