Liverpools Auftritte bzw. Ausbeute in der Champions-League-Kampagne 2024/25 könnten gegensätzlicher nicht sein:

Aus der neu geschaffenen Ligaphase gehen die Engländer als Nummer 1 hervor, häufen 21 Punkte aus 8 Partien an. Sie lassen erst am letzten Spieltag, als sie schon fix weiter sind, beim 2:3 in Eindhoven erstmals Federn. Den Umweg über die Playoffs erspart sich ein überzeugendes Liverpool gleichwohl.

In der K.o.-Phase bleibt der unangefochtene Premiere-League-Leader dann gleich an der ersten Hürde hängen – dies, obschon es in der gesamten «Königsklasse» bei der einzigen Saison-Niederlage nach 90 Minuten (gegen die PSV) bleibt. Nach einem 1:0 auswärts im Hinspiel gegen PSG, machte der Gegner an der Anfield Road dank Ousmane Dembelé die Hypothek früh wett und schaltet Liverpool mit 4:1 im Penaltyschiessen aus.

«Wir sind auf eine Art ausgeschieden, mit der wir Europa beeindruckt haben, denke ich.» Diesen Eindruck hegte spät am Dienstagabend «Reds»-Coach Arne Slot nach dem bitteren Aus. «Man muss darüber nachdenken, wie viel es wert ist, wenn man in der Ligaphase Erster wird und du dann in der nächsten Runde auf Paris Saint-Germain treffen kannst.»

PSG als Los: Kein Lohn für Rang 1

Die Souveränität in Teil 1 der CL bewahrte Liverpool nach längerer Pause nicht vor dem Duell mit dem französischen Meister. Paris seinerseits hatte sich in der Ligaphase extrem schwer getan und sich gerade noch weiter gezittert. In der Zusatzschlaufe war Brest im französischen Gipfel dann mit dem Gesamtskore von 10:0 ausgeschaltet worden.

Slot musste nach der Achtelfinal-Begegnung aber auch eingestehen: «Das ist das Format, in dem wir spielen, und das müssen wir akzeptieren.» Wer das Kampagne gewinnen wolle, müsse am Ende Mannschaften wie Paris Saint-Germain schlagen, «und das haben wir heute nicht getan.»

Man könnte auch sagen: Falsches Timing bei Liverpools Siegen

So also sind Liverpools Prestige-Erfolge in der Ligaphase u.a. gegen die AC Milan (3:1), Bayer Leverkusen (4:0) sowie Real Madrid (2:0) nicht von nachhaltigem Wert. Im Gegenzug blieben die Pariser Niederlagen gegen Arsenal (0:2), Atletico (1:2) und Bayern München (0:1) ohne Konsequenzen.

Legende: Frust pur am Ende Trainer Arne Slot ist mit seinem Liverpool raus aus dem Rennen um den «Henkelpott». imago images/Simon Stacpoole-Offside

Slot blieb am Ende noch diese – brotlose – Erkenntnis: «Das war das beste Fussballspiel, an dem ich je beteiligt war.» Und PSG hat übrigens aus dem allerersten Elfmeterschiessen in der Champions League seiner Klubgeschichte das Optimum gezogen und wartet nun auf seinen (alles anderen als schwergewichtigen) Viertelfinal-Herausforderer: Brügge oder Aston Villa.

