Paris St-Germain gewinnt das Rückspiel im Achtelfinal der Champions League in Liverpool mit 4:1 im Penaltyschiessen. Nach 120 Minuten hat das Gesamtskore 1:1 gelautet.

Ousmane Dembélé erzwingt mit seinem Tor in der 12. Minute eine Verlängerung.

Mit Liverpool scheidet der Sieger der Hauptrunde bereits im Achtelfinal aus. Paris trifft im Viertelfinal auf Aston Villa oder Brügge.

Ebenfalls im Viertelfinal stehen Barcelona, Bayern München und Inter Mailand.

Paris St-Germain steht im Viertelfinal der Champions League. Nachdem das Hinspiel vor heimischem Publikum trotz einem dominanten Auftritt mit 0:1 verloren gegangen war, schaffte das Team von Luis Enrique in Liverpool tatsächlich die Wende. Im Penaltyschiessen brachte Désiré Doué die Anfield Road, an der die «Reds» in europäischen Wettbewerben nur selten verlieren, mit Ausnahme des Gastsektors zum Verstummen.

Nachdem mit Darwin Nunez und Curtis Jones die Liverpool-Schützen 2 und 3 in Gianluigi Donnarumma ihren Meister gefunden hatten, verwandelte der erst 19-jährige Franzose den 4. und entscheidenden Elfmeter seiner Mannschaft souverän und versetzte den mitgereisten PSG-Anhang damit in Ekstase. Die Pariser kegelten mit Liverpool den Sieger der Hauptrunde und Spitzenreiter der Premier League aus der Champions League.

Dembélés früher Treffer bleibt der einzige

Die Verlängerung hatten die Gäste aus Paris dank eines frühen Treffers erzwungen. Nachdem Liverpool in den Startminuten zwei hochkarätige Chancen liegen gelassen hatte, traf Dembélé in der 12. Minute zum 1:0 für PSG. Ibrahima Konaté grätschte einen Steilpass Bradley Barcolas im Strafraum unglücklich an Goalie Alisson vorbei. Den vor der Linie freiliegende Ball brauchte Dembélé nur noch einzuschieben.

In der Folge entwickelte sich ein attraktives Spiel auf hohem Niveau, in dem beide Teams trotz einer Vielzahl an Möglichkeiten keinen weiteren Treffer mehr zustande brachten. Insbesondere in der Schlussphase suchte Liverpool noch die Entscheidung. Der für den verletzten Trent Alexander-Arnold eingewechselte Jarell Quansah traf in der 79. Minute mit einem Kopfball jedoch nur den Pfosten.

PSG der verdiente Viertelfinalist

So kam es zur Verlängerung, wo PSG allgemein den frischeren Eindruck machte und ein deutliches Chancenplus verzeichnete. Insbesondere zu Beginn der 30 Zusatzminuten drückten die Gäste auf das 2. Tor. Doch sowohl der Kopfball von Lucas Beraldo in der 92. Minute sowie der Abschluss Doués 2 Zeigerumdrehungen später zischten wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Etwas mehr als eine halbe Stunde später sollte der junge Franzose aber doch noch jubeln können.

Betrachtet man beide Partien dieses Achtelfinal-Duells, steht PSG verdient im Viertelfinal. Nach dem einseitigen Spiel in Paris vor Wochenfrist waren die Gäste den «Reds» an der Anfield Road am Dienstag mindestens ebenbürtig, verzeichneten erneut mehr Tormöglichkeiten – und behielten schliesslich die Nerven, als es am meisten zählte.

Champions League