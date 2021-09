Paris St-Germain feiert am 2. Spieltag der Champions League gegen ein aufsässiges Manchester City einen 2:0-Heimsieg.

Lionel Messi trifft im 4. Spiel erstmals für PSG. Der Argentinier erzielt eine Viertelstunde vor Schluss sehenswert den späteren Endstand.

In der anderen Partie der Gruppe A kommt Brügge zu einem 2:1-Auswärtssieg in Leipzig.

Champions-League-Neuling Sheriff Tiraspol gelingt dank einem Last-Minute-Tor die grosse Überraschung bei Real Madrid.

«Messi, Messi, Messi», hallte es nach 75 Minuten durch den Prinzenpark. Im 4. Einsatz hatte der Superstar erstmals für seinen neuen Arbeitgeber getroffen. Sein Premierentor erzielte Lionel Messi ausgerechnet gegen seinen Ex-Trainer Pep Guardiola.

Der 34-Jährige vollendete einen selbst eingeleiteten Konter mit einem präzisen Schlenzer, nachdem Kylian Mbappé per Hacke mustergültig für seinen Teamkollegen abgelegt hatte.

Paris mit der 1. Chance zur Führung

Dabei war es Manchester City, das in Paris besser ins Spiel gestartet war und früh Druck aufbaute. Die erste grosse Chance gehörte aber dem Gastgeber, der sie sogleich zur Führung (8.) nutzte. Neymar verpasste eine Hereingabe von Mbappé, doch dessen Schussversuch avancierte zur idealen Vorlage für Idrissa Gueye. Der Senegalese, dem bereits am Wochenende gegen Montpellier ein Traumtor gelungen war, zimmerte den Ball in die Maschen.

Gäste im doppelten Latten-Pech

Die grösste Chance auf den Ausgleich (26.) vergab Manchester City noch in der 1. Halbzeit. Nach einem sehenswerten Pass per Aussenrist von Kevin De Bruyne, traf zuerst Raheem Sterling mit einem Kopfball und im Anschluss darauf auch Bernardo Silva nur den Querbalken. Viel Glück für Gianluigi Donnarumma, der ins PSG-Tor zurückgekehrt war.

Auch die Franzosen kamen noch vor dem Seitenwechsel zu einer Doppelchance: Zuerst sah Ander Herrera seinen Abschluss von City-Goalie Ederson stark pariert, ehe beim kurz ausgeführten Eckball im Anschluss PSG-Captain Marquinhos vor dem Tor nur knapp verpasste. Beide Male hatte Mbappé uneigennützig die Vorlage geliefert.

In einer ausgeglichenen 2. Halbzeit sorgte Neymar mit einem Abschluss aus spitzem Winkel ans Aussennetz für den grössten Aufreger – bis Messi eine Viertelstunde vor Schluss zum Schlenzer ansetzte und das ausverkaufte Stadion in Ekstase verfallen liess.

Brügge dreht Spiel in Leipzig

Im anderen Spiel der Gruppe A zwischen Leipzig und Brügge feierten die Belgier einen Auswärtssieg. Dabei hatte die Partie aus Sicht der «Bullen» ideal begonnen: Leipzigs Torgarant Christopher Nkunku unterstrich seine gute Form und traf bereits nach 5 Minuten zur Führung für den Gastgeber. Brügge-Captain Hans Vanaken (22.) und Mats Rits (41.) drehten die Partie allerdings noch vor dem Seitenwechsel.