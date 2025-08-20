Basel kommt im Playoff-Hinspiel zur Champions League zu Hause gegen Kopenhagen nicht über ein 1:1 hinaus.

Xherdan Shaqiri bringt das Heimteam per Penalty in Führung, der Ausgleich fällt kurz vor der Pause (45.+3).

Das Rückspiel findet in einer Woche in Kopenhagen statt.

«Ich bin nur mit einem Sieg zufrieden», hatte Basel-Coach Ludovic Magnin im Vorfeld des Playoff-Hinspiels in der Champions-League-Quali gesagt. Seine Equipe verpasste dieses Ziel bei strömendem Regen im Basler St. Jakob-Park jedoch.

Dabei hatten die «Bebbi» furios begonnen. Schon in der 3. Minute kam Albian Ajeti nach einer Traumvorlage Xherdan Shaqiris zu einem gefährlichen Abschluss, der hellwache Kopenhagen-Goalie Dominik Kotarski parierte jedoch reaktionsschnell.

Der 25-jährige Kroate konnte sich kurz darauf nochmals auszeichnen, als er ein Geschoss aus der Distanz von Léo Leroy entschärfte. Beim darauffolgenden Eckball klammerte sich Rodrigo Huescas an Ajeti – Penalty. Shaqiri nahm Anlauf und verwertete eiskalt zum 1:0.

Hitz zuerst hui, dann pfui

Die Führung des FCB war hochverdient und hätte auch höher ausfallen können, doch je länger die erste Halbzeit dauerte, desto besser fanden sich die Dänen zurecht. In der 36. Minute schnupperten sie am Ausgleich, als Keigo Tsunemoto eine Direktabnahme von Jordan Larsson (Sohn von Schweden-Legende Henrik Larsson) blockte.

Kurz vor dem Pausenpfiff dann die kalte Dusche für den FCB: Marwin Hitz, Sekunden zuvor noch mit einer Glanzparade, griff bei einer Flanke Marco Lopez' daneben – Gabriel Pereira konnte aus kurzer Distanz zum 1:1 einnicken (45.+3).

Nach der Pause blieben hochkarätige Torchancen aus. Die Hausherren agierten nicht mehr so flink wie noch zu Spielbeginn – und spätestens, als Jonas Adjetey in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog, schwanden die Basler Hoffnungen auf einen Lucky Punch auf ein Minimum.

Eine Schrecksekunde gab's in der 88. Minute: Andreas Cornelius war auf und davon und netzte zum 2:1 ein – der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Die Basler atmeten auf – doch sie stehen vor einer schweren Aufgabe in Dänemark.

So geht's weiter

Die Basler geniessen am Wochenende in der Meisterschaft eine Pause. Am kommenden Mittwoch geht es in Kopenhagen dann um alles oder nichts. SRF überträgt den Showdown live.

Champions League