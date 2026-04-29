Das CL-Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und den Bayern (5:4) war ein Spektakel. Das sieht auch die internationale Presse so.

«Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fussball»

Legende: Was für ein Spiel Auch Bayerns Harry Kane scheint kaum glauben zu können, was sich im Parc des Princes gerade abgespielt hat. Keystone/YOAN VALAT

Frankreich

Le Figaro Sports: «Ein Fussballspektakel der Extraklasse. Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird.»

Ouest France: «PSG gewann das Spitzenspiel 5:4. Ein unglaublicher Moment zwischen den beiden besten europäischen Mannschaften der Saison. Ein grossartiges Spiel und eine unglaubliche technische Qualität. Beide Vereine zeigten sich von ihrer besten Seite.»

Deutschland

Spiegel: «Das war ein Spiel für die Geschichtsbücher: Der FC Bayern droht in Paris unterzugehen, kämpft sich nach einem 2:5-Rückstand aber ran und hat im Halbfinal-Rückspiel alle Chancen aufs Weiterkommen.»

Unfassbares Spektakel der besten Offensivreihen der Welt.

Bild: «Vielen Dank für diese 90 Minuten pure Fussballkunst! In einem unfassbaren Spektakel der besten Offensivreihen der Welt zieht der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain den Kürzeren.»

Schweiz

Blick: «Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn! Wohl eines der besten aller Zeiten!»

Tages-Anzeiger: «In einem atemberaubenden Spektakel hat Bayern München die erste Runde im Giganten-Duell mit Paris Saint-Germain verloren – aber ein grosses Comeback hingelegt.»

Spanien

Marca: «PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündet und hielt, was es versprach. Über dieses Spiel wird man noch JAHRELANG sprechen.»

PSG und Bayern schaffen ein Fussball-Meisterwerk.

AS: «Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fussball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht.»

Mundo Deportivo: «PSG und Bayern schaffen ein Fussball-Meisterwerk.»

England

BBC: «Von Zeit zu Zeit gibt es ein Spiel, das uns allen wieder vor Augen führt, warum Fussball als ‹das schöne Spiel› bezeichnet wird.»

... wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität

The Guardian: «Gab es jemals ein Fussballspiel wie dieses? In einer strahlenden, mitreissenden, leicht verrückten Nacht im Parc des Princes lieferten Paris Saint-Germain und Bayern München etwas ab, das sich wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität anfühlte.»

Italien

Gazzetta dello Sport: «PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.»

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