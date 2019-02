Paris Saint-Germain gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester United 2:0.

Kimpembe (53.) und Mbappé (60.) treffen für die Gäste.

ManUnited-Star Pogba fliegt mit Gelb-Rot vom Platz.

Im zweiten Spiel des Abends gewinnt die Roma gegen Porto.

Trainer-Legende Alex Ferguson und die restlichen Zuschauer dürften das Geschehen im Old Trafford mit Verwunderung verfolgt haben. Denn nicht das zuvor favorisierte Manchester United gab den Ton an, sondern die Gäste aus Paris.

Di Maria pfeift auf die Pfiffe

Nach einer intensiven, aber auf beiden Seiten wenig ergiebigen ersten Halbzeit nahm das Team von Coach Thomas Tuchel Fahrt auf. PSG erspielte sich nach der Pause Chancen im Minuten-Takt:

52. Minute: Kylian Mbappé sieht seinen Kopfball von Goalie David de Gea abgewehrt.

53. Minute: Verteidiger Presnel Kimpembe trifft aus kurzer Distanz zur Führung. Angel Di Maria hatte den Eckball zur Mitte gezirkelt.

56. Minute: Dani Alves’ Geschoss wird gerade noch abgelenkt.

60. Minute: Mbappé veredelt ein perfektes Zuspiel von Di Maria zur 2:0-Führung.

Der 21-jährige Weltmeister hätte beinahe noch einen draufgesetzt. De Gea verhinderte jedoch mit einem Reflex Schlimmeres für das Heim-Team. Auch den Schuss von Landsmann Juan Bernat parierte der Spanier.

Tor zu den Viertelfinals weit offen

Die Pariser haben sich damit eine tolle Ausgangslage für das Rückspiel am 6. März geschaffen. Nach zuletzt zweimaligem Ausscheiden in den Achtelfinals steht das Tor zu den Viertelfinals weit offen. Dabei waren die Franzosen mit wenig Kredit angetreten.

Legende: Stehen mit einem Bein im Viertelfinal Di Maria und Mbappé. Imago

Für die abwesenden Torgaranten Neymar und Edinson Cavani sprangen andere in die Bresche: Dani Alves als rechter Flügel, Unruheherd Mbappé und natürlich Di Maria. An alter Wirkungsstätte musste sich der Argentinier ständig Pfiffe anhören. Zudem beförderte ihn Ashley Young in der ersten Halbzeit unsanft in das Gitter am Spielfeldrand. Di Maria revanchierte sich mit einer starken Leistung.

Erste Pleite unter Solskjaer

Die offensiv enttäuschenden Hausherren hingegen wirkten über weite Strecken ideenlos. PSG-Goalie Gianluigi Buffon wurde kaum einmal geprüft (nur 1 Schuss kam auf sein Tor). Nach zuletzt 10 Siegen in 11 Spielen und einem Remis setzte es für Interimscoach Ole-Gunnar Solskjaer folgerichtig die erste Niederlage ab.

Bezeichnend für den zahmen Auftritt der «Red Devils» war auch der Abgang des formstarken Paul Pogba. Der dritte französische Weltmeister auf dem Platz (neben Mbappé und Kimpembe) musste diesen in den Schlussminuten wegen eines Fouls an Dani Alves verlassen. Die erste gelbe Karte hatte Pogba in der ersten Halbzeit gesehen.

Sendebezug: Radio SRF 1, 12.02.2019, Bulletin von 23:00 Uhr