Real Madrid schlägt Galatasaray in der Gruppe A diskussionslos mit 6:0.

Youngster Rodrygo gelingt der früheste Doppelpack der Champions-League-Geschichte.

In derselben Gruppe löst Paris St-Germain dank einem 1:0 gegen Brügge vorzeitig das Achtelfinal-Ticket.

Lange wird diese Partie wohl kaum in Erinnerung bleiben. Zu gross war der Klassenunterschied zwischen Real Madrid und Galatasaray. Für einen Eintrag in die Geschichtsbücher war das Spiel im Bernabeu aber dennoch gut. Verantwortlich dafür waren nicht etwa gestandene Grössen wie Eden Hazard oder Karim Benzema, sondern der erst 18-jährige Rodrygo.

6 Minuten, 14 Sekunden

Der Brasilianer brachte Real Madrid nach einem schönen Dribbling bereits in der 4. Minute in Führung. 152 Sekunden später erhöhte Rodrygo mit einem platzierten Kopfball auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt waren erst 6:14 Minuten gespielt – so früh hatte in der Champions League zuvor noch niemand einen Doppelpack geschnürt.

Galatasaray fand auch in der Folge überhaupt nicht ins Spiel und kassierte in der 14. Minute bereits den 3. Gegentreffer. Real-Captain Sergio Ramos verwertete einen Elfmeter sehenswert à la «Panenka». Der Penalty war erst nach Videostudium von Schiedsrichter Felix Zwayer zugesprochen worden, nachdem sich der VAR eingeschaltet hatte. Steven Nzonzi war Toni Kroos an der Strafraumlinie klar auf den Fuss gestanden.

Benzema gesellt sich zur Real-Party

Die Istanbuler wirkten über weite Strecken überfordert und blieben auch im 4. Champions-League-Auftritt dieser Saison ohne Treffer. Ganz anders Real: Die «Königlichen» durften noch 3 weitere Male jubeln. Zuerst markierte Karim Benzema die Tore 4 und 5 (45./81.). Der Schlusspunkt gehörte dann wieder dem Mann des Spiels: Rodrygo machte in den Schlusssekunden mit dem 6:0 seinen Hattrick perfekt.

PSG mit angezogener Handbremse in den Achtelfinal

Dank dem 2. Sieg im 4. Spiel erhöhte Real sein Punktekonto in der Gruppe A auf 7 Punkte und hat nun gute Karten, sich am 5. Spieltag für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Gruppengegner Paris St-Germain hat das Ticket für die K.o.-Phase bereits gelöst. Die Franzosen feierten gegen Brügge ohne den verletzten Neymar einen 1:0-Heimsieg. Mauro Icardi sorgte in der 22. Minute für den Siegtreffer. Mit einem parierten Elfmeter hielt Keylor Navas die 3 Punkte für PSG fest (76.).

