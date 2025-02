Vinicius Junior: Statt zu «heulen», wird er «Man of the Match»

Legende: «Hör auf zu heulen» Das Zitat ist einem «Oasis»-Song entnommen. Reuters/Phil Noble

Zwei Torvorlagen und die Auszeichnung «Man of the Match»: Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior hat sich von einem provokanten Banner in der Fankurve von Manchester City vor dem Champions-League-Gipfeltreffen nicht aus der Fassung bringen lassen – im Gegenteil.

«Ich habe das Banner der City-Fans gesehen, und es hat mich noch mehr motiviert», sagte der Brasilianer trotzig nach dem 3:2-Erfolg der «Königlichen» in Manchester. «Wenn gegnerische Fans so etwas unternehmen, gibt mir das mehr Kraft, ein grossartiges Spiel zu machen», so der 24-Jährige.

Ballon-d'Or-Eklat immer noch Thema

Anhänger von ManCity hatten beim Einlauf der Teams ein riesiges Banner mit einem Motiv präsentiert, auf dem City-Regisseur Rodri den «Goldenen Ball» bei der Verleihung küsst. Daneben stand «Stop Crying Your Heart Out» («Hör auf, so herzzerreissend zu weinen»).

Bild und Text waren auf die «Ballon d'Or»-Verleihung im letzten Herbst gemünzt. Dort hatte Rodri vor Vinicius Junior gewonnen. Weil das Ranking im Vorfeld durchgesickert war, war Real Madrid nicht zur Verleihung gereist.

Reagieren die Real-Fans?

Vinicius wurde in der Anfangsphase der Partie vom Dienstag bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Der Brasilianer kündigte für das Rückspiel am 19. Februar an: «Unsere Fans werden es zu etwas Besonderem machen.» Sein Kontrahent, City-Spieler Rodri, wird allerdings wie schon am Dienstag nicht auf dem Rasen zu sehen sein. Der 28-jährige Spanier fällt mit einer Knieverletzung noch bis Ende Saison aus.