Nach dem Aus gegen Bodö/Glimt in der Champions League geht die italienische Presse hart mit Inter Mailand ins Gericht.

Legende: Müssen sich einiges anhören Yann Sommer und seine Teamkollegen. imago images/Ball Raw Images

Das 1:2 im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen den klaren Aussenseiter FK Bodö/Glimt aus Norwegen liess die italienische Medien nach dem 1:3 im Hinspiel konsterniert zurück.

«Für diese Blamage gibt es keine Entschuldigungen. Eine vorhersehbare und verschlafene Mannschaft bricht gegen die Norweger zusammen», schrieb die Gazzetta dello Sport über das Ausscheiden des Tabellenführers der Serie A: «Die norwegische Fahne weht über San Siro.»

Auch der Corriere dello Sport fand deutliche Worte: «Inter, eine Katastrophe! In San Siro geht das Licht aus», titelte die Zeitung mit Blick auf die verpasste «Remuntada», die erhoffte Aufholjagd. «Inter verabschiedet sich auf bittere und enttäuschende Weise aus der Champions League», kommentierte Tuttosport.

Italien droht CL-Super-GAU

Den italienischen Teams droht eine komplett gebrauchte Saison in der «Königsklasse». Neben Inter ist auch Meister Napoli, der die Ligaphase nicht überstand, bereits ausgeschieden. Juventus Turin braucht nach dem 2:5 im Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch ein Fussballwunder, Atalanta Bergamo muss einen 0:2-Rückstand gegen Borussia Dortmund aufholen.

Die unheimliche Serie von Bodö/Glimt

Ganz anders die Gefühlslage bei Bodö/Glimt, das auf eine bemerkenswerte Serie in der Champions League zurückblicken kann: Nach dem 2:2 in der Gruppenphase gegen Borussia Dortmund folgten ein 3:1 daheim gegen Manchester City, ein 2:1 bei Atletico Madrid und schliesslich die 2 Siege gegen Inter.

«FK Bodö/Glimt schafft eine der grössten Sensationen in der Geschichte der Champions League», schrieb Frankreichs Sportzeitung L'Équipe. «Der grosse norwegische Senkrechtstarter bringt das gesamte Giuseppe Meazza-Stadion zum Schweigen», meinte Sport aus Spanien. Und Italiens Gazzetta dello Sport schrieb: «Bodö ist eine Klapperschlange, die sich duckt und dann plötzlich zubeisst.»

Wiedersehen mit ManCity?

Zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte stehen die Norweger im Achtelfinal der europäischen Elite-Liga. Dort gibt es für Bodö/Glimt, das daheim auf Kunstrasen spielt, womöglich ein Wiedersehen mit Manchester City. Oder der Gegner heisst Sporting Lissabon.

