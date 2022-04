Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gewinnt Real Madrid auswärts gegen Chelsea mit 3:1.

Überragende Figur an der Stamford Bridge ist Karim Benzema, der für sämtliche Real-Tore zuständig ist.

Das Rückspiel in der spanischen Hauptstadt steigt bereits am kommenden Dienstag.

In der 2. Partie des Abends gewinnt Villarreal gegen Bayern München überraschend mit 1:0.

Pfeilschnell, gnadenlos, ja einfach überragend – was Real-Star Karim Benzema gegen Chelsea auf den Londoner Rasen zauberte, sprengt die Superlativen. Mit seinen 3 Toren im Viertelfinal-Hinspiel der «Königsklasse» brachte er die Madrilenen mit einer Hand ans Halbfinal-Ticket.

Dabei waren es die «Blues», die mit dem vermeintlich besseren Selbstvertrauen in die 2. Halbzeit starteten. Dies nachdem Kai Havertz seinen Farben kurz vor der Pause mit dem 1:2-Anschlusstreffer wieder Hoffnung eingehaucht hatte.

Ein Lichtschimmer, der nach dem Seitenwechsel nur gerade 45 Sekunden währte: Auf einen haarsträubenden Fehler von Chelsea-Keeper Édouard Mendy reagierte Benzema schlagartig und markierte seinen bereits 3. Treffer des Abends.

Benzemas Kopfball-Show

Madrid war furios in die Partie gestartet, überforderte die Chelsea-Defensive regelrecht. Erst scheiterte Vinicius Junior in der 10. Minute noch an der Torumrandung, wenig später setzte Benzema zur doppelten Kopfball-Show an:

21. Minute: Benzema schickt Vinicius Junior in die Tiefe, ehe eine perfekte Flanke in den Strafraum zurück beim Franzosen landet. Benzema hält den Kopf hin, sein Geschoss ist für Mendy unhaltbar.

Benzema schickt Vinicius Junior in die Tiefe, ehe eine perfekte Flanke in den Strafraum zurück beim Franzosen landet. Benzema hält den Kopf hin, sein Geschoss ist für Mendy unhaltbar. 24. Minute: Diesmal geht's über die rechte Seite. Benzema verwandelt Luka Modrics Flanke erneut mit der Stirn.

00:59 Video Benzemas doppeltes Husarenstück Aus Sport-Clip vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Während bei Real scheinbar alles nach Wunsch lief und Benzema in dieser Saison nun bei 11 CL-Toren steht, scheiterte der Sieger der letzten Saison in der 2. Halbzeit mehrfach denkbar knapp am erneuten Anschlusstreffer. Diesem besonders nah kam Romelu Lukaku in der 69. Minute: Sein Kopfball segelte knapp am Pfosten vorbei.

So geht's weiter

Der Kampf ums Halbfinal-Ticket wird erst im Rückspiel entschieden, das bereits am kommenden Dienstag, 12. April (21 Uhr) über die Bühne geht. Chelsea gastiert in der spanischen Hauptstadt.