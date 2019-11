Für die spanische Sportzeitung AS ist der Fall klar: «Rodrygo ist vom Himmel gefallen.» Wie sonst lässt sich der überragende Auftritt des 18-jährigen Brasilianers gegen Galatasaray erklären?

Die Performance von Rodrygo Silva de Goes, wie der Shootingstar mit vollem Namen heisst, sucht in der Tat seinesgleichen. Mit 18 Jahren und 301 Tagen ist er der zweitjüngste Dreifachtorschütze in der Champions League aller Zeiten. Einen schnelleren Doppelpack (4./7.) hat in der «Königsklasse» zudem noch keiner erzielt.

Vertrauen zurückgezahlt

Nach dezenten Leistungen in den vergangenen Wochen hatte sich bei Real einiges an Frust angestaut. Dass ein 18-Jähriger in seinem 2. Pflichtspiel in der Champions League zur überragenden Figur wird, ist auch Trainer Zinedine Zidane zu verdanken. Das Vertrauen in ihn hat Rodrygo indes nicht zum ersten Mal gerechtfertigt.

Legende: Hat sich mitten in die Herzen der Fans gespielt Der Brasilianer Rodrygo. imago images

Bei seiner Pflichtspiel-Premiere gegen Osasuna Ende September traf er 95 Sekunden nach seiner Einwechslung. Und Rodrygo staubte nicht einfach nur ab. Ein hohes Zuspiel von Casemiro nahm er gekonnt an, marschierte in den Strafraum und vollendete in bester Torjägermanier.

Rodrygos Traum wird wahr

Noch vor einem Jahr hatte Rodrygo von solchen Momenten geträumt. In einem Interview erzählte der Südamerikaner damals, wie er sich bei einem Besuch in Madrid vorgestellt habe, dass das ganze Bernabeu seinen Namen skandiere.

Im Sommer wechselte der Teenager für 45 Millionen Euro vom FC Santos in die spanische Hauptstadt. Noch ist nicht einmal die Hälfte der Saison gespielt. Aber bereits am Mittwochabend wurde Rodrygo auf der grösstmöglichen europäischen Fussball-Bühne überhaupt mit Sprechchören verabschiedet.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.11.2019, 20:30 Uhr