Bayern München hat zum Auftakt der Ligaphase in der Champions League einen sensationellen 9:2-Sieg gegen Zagreb gefeiert.

Real Madrid kommt gegen Stuttgart spät zu einem 3:1.

Mit demselben Resultat gewinnen auch Liverpool (gegen Milan) und Juve (gegen Eindhoven).

Am früheren Abend unterliegen die Young Boys zu Hause Aston Villa 0:3.

Bayern München – Dinamo Zagreb 9:2

Gleich 11 Tore fielen an diesem Champions-League-Abend in der Münchner Allianz Arena. Am Ende feierten die Bayern einen überlegenen 9:2-Sieg und den höchsten ihrer Klubgeschichte in der «Königsklasse», sie mussten allerdings kurz zittern. Nach dem 0:3-Pausenrückstand schlug Zagreb unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag innert 101 Sekunden zurück: Bruno Petkovic und Takuya Ogiwara verkürzten auf 2:3. Doch der Favorit liess sich nicht beirren und zog kurz darauf wieder davon. Harry Kane gelangen in seinem 50. Spiel im Bayern-Dress die Tore Nr. 50-53, ganze dreimal traf der Engländer vom Penaltypunkt aus.

Neuer wird ausgewechselt und gibt Entwarnung Box aufklappen Box zuklappen Manuel Neuer ist zur Halbzeitpause ausgewechselt worden. Kurz nach dem Spiel gab der Bayern-Torhüter Entwarnung: «Nichts Gravierendes, also eine Kleinigkeit. Ich gehe davon aus, dass ich gegen Werder Bremen dabei bin.» Neuer war zu Beginn des Spiels nach wenigen Minuten bei einer Rettungstat per Kopf weit vor seinem Tor gegen Bruno Petkovic zu Boden gegangen und behandelt worden. Danach habe er im Oberschenkel etwas gespürt.

Real Madrid – VfB Stuttgart 3:1

Nach knapp 15 Jahren Champions-League-Absenz trat der VfB Stuttgart auf, als wäre er nie weggewesen. Die jungen Wilden von Sebastian Hoeness zeigten wenig Respekt vor den «Königlichen», spielten frech und mutig nach vorne. 70% Ballbesitz und mehrere vergebene Grosschancen wiesen die Gäste in der Startviertelstunde auf. Kapital schlagen konnten die Gäste vor der Pause aber nicht. Dafür fiel ein Tor lediglich 24 Sekunden nach der Pause – auf der anderen Seite: Kylian Mbappé musste eine Hereingabe Rodrygos zur Führung für den Favoriten nur über die Linie drücken. Auf Deniz Undavs zwischenzeitlichen Ausgleich (68.) hatte Real die passende Antwort: Ausgerechnet Ex-Stuttgarter Antonio Rüdiger köpfelte die Gastgeber zum 2:1 in Führung (83.), CL-Debütant Endrick legte in der Nachspielzeit noch das 3:1 nach.

AC Milan – Liverpool 1:3

Liverpool hat die Reprise der Finals von 2005 und 2007 für sich entschieden. Die «Reds» siegten auswärts bei Milan am Ende mühelos 3:1. Dabei waren die Mailänder bereits nach 3 Minuten dank Christian Pulisic in Führung gegangen. Die beiden Liverpooler Innenverteidiger Ibrahima Konaté und Virgil van Dijk drehten die Partie aber noch vor der Pause; beide trafen sie nach einem Standard per Kopf (23./41.). In der 2. Halbzeit legte Dominik Szoboszlai nach einem Konter mit dem 3:1 nach. Der Schweizer Noah Okafor wurde bei Milan kurz vor Schluss eingewechselt.

Juventus Turin – PSV Eindhoven 3:1

Juve ist mit einem überzeugenden 3:1 gegen Eindhoven gestartet. Der Führungstreffer durch den türkischen Nationalspieler Kenan Yildiz (21.) bedeutete nicht nur das 1. Tor in der reformierten «Königsklasse». Yildiz ist mit 19 Jahren und 136 Tagen der jüngste Juve-Torschütze in der Champions League und löst damit Klub-Ikone Alessandro Del Piero ab. Weston McKennie (27.) und Nicolas Gonzalez (52.) waren die weiteren Torschützen für Italiens Rekordmeister. Ismael Saibari konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+3).

Weiteres Ergebnis vom Dienstagabend:

Sporting Lissabon – Lille 2:0