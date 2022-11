Zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League feiern Bayern und Barcelona Favoritensiege. Auch Liverpool kommt spät zu drei Punkten.

Ein harmloses Atletico Madrid unterliegt Porto auswärts mit 1:2 und beendet damit die Kampagne auf dem letzten Rang. Auch, weil Leverkusen und Brügge die Punkte teilen.

In der Gruppe D sichern sich Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur spektakulär das Weiterkommen.

Gruppe C: Bayern mit Maximalausbeute

Bayern München - Inter Mailand 2:0

Wirkliches Spitzenkampf-Feeling kam in der Münchner Arena aufgrund der bereits entschiedenen Ausgangslage nicht auf. Spätestens nach dem Halbzeitpfiff liess der Widerstand der Norditaliener, die schwungvoll gestartet waren, nach. Die Bayern übernahmen fortan vollständig das Zepter und durften dank Benjamin Pavard (32.) und Eric Maxim Choupo-Moting (72.) souverän den 6. Sieg im 6. Auftritt in der laufenden «Königsklasse» bejubeln. Damit spielten die Deutschen zum 2. Mal de suite die perfekte CL-Gruppenphase.

Pilsen - Barcelona 2:4

Wie Glasgow beendete auch Viktoria Pilsen die Champions-League-Kampagne ohne Punkte. Im Heimspiel gegen Barcelona sah es nur ganz kurz so aus, als ob dem tschechischen Meister ein Coup gelingen würde. Dies, als Tomas Chory in der 63. Minute den 2:3-Anschlusstreffer erzielte. Zuvor hatte der 27-Jährige bereits aus elf Metern für die Tschechen getroffen. Pablo Torre beendete die Hoffnungen Pilsens mit seinem Tor in der 75. Minute aber jäh. Nebst dem Youngster überzeugte auch Ferran Torres mit einem Doppelpack kurz vor und nach der Pause.

Gruppe A: Liverpool im Hoch, Glasgow am Boden

Liverpool – Napoli 2:0

Erst fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit vermochten die Engländer das italienische Defensivbollwerk zu durchbrechen: Nach einem Eckball stand Mohamed Salah goldrichtig und schob zum späten 1:0 in einer ausgeglichenen Partie ein. Tief in der Nachspielzeit trug sich auch noch Darwin Nunez in die Torschützenliste ein. Trotz den drei Punkten im letzten Auftritt gegen die formstarken Italiener müssen sich die «Reds» mit Rang 2 hinter Napoli begnügen. Das Hinspiel hatte das Team von Luciano Spalletti zum Auftakt nämlich gleich mit 4:1 gewonnen. Bereits vorab war klar gewesen, dass die beiden Teams den Gang in die K.o.-Phase der Champions League antreten würden.

Glasgow Rangers – Ajax Amsterdam 1:3

Nur noch rein theoretisch hätten die Schotten sich im abschliessenden Heimauftritt in die Europa League retten können. Von einem Kantersieg waren die Glasgower gegen Ajax Amsterdam aber meilenweit entfernt. Bereits nach vier Minuten brachte Steven Berghuis die Gäste in Führung, Mohammed Kudus (29.) erhöhte noch vor dem Pausenpfiff vorentscheidend für die dominanten Niederländer. Mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 2:22 lösen die Rangers Dinamo Zagreb als schlechtestes Team in der Geschichte der «Königsklasse» ab: Die Kroaten hatten die CL-Saison 2011/12 ebenfalls punktelos und mit 3:22 Toren beendet.

Gruppe B: Porto mit Heim- zum Gruppensieg

Porto - Atletico Madrid 2:1

Obschon bereits vorab die Entscheidung um die beiden K.o.-Plätze in der Gruppe B gefallen war, hielt der abschliessende Spieltag eine Überraschung bereit. Weil Atletico im Nachbarduell auswärts einen ganz schwachen Tag einzog, verpassten die Spanier nach dem 1:2 in Porto gar ein Überwintern in der Europa League. Schon nach 24 Minuten und Toren von Mehdi Taremi (5.) und Stephen Eustaquio war für die Madrilenen die Sache in der portugiesischen Grossstadt gelaufen. Der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Ivan Marcano in der Nachspielzeit fiel für sie zu spät. Trainer Diego Simeone und Co. verpassen damit erstmals seit der Saison 2010/11 eine europäische K.o.-Phase und dürften dem verschossenen Elfmeter von Yannick Carrasco in der Vorwoche noch mehr nachtrauern.

Leverkusen - Brügge 0:0

Bayer Leverkusen reichte im letzten Auftritt in der «Königsklasse» ein torloses Remis über das bereits qualifizierte Brügge für den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde. Ärgerlich aus Sicht der Belgier: Mit dem 0:0 müssen sie den Gruppensieg am letzten Spieltag noch an die Portugiesen abtreten.

