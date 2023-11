Legende: Bayerns Torschütze vom Dienst Harry Kane. imago images/Mladen Lackovic

In der Gruppe A der Champions League machen die Bayern nach einem 2:1-Sieg gegen Galatasaray den Einzug in die K.o.-Phase perfekt. United verliert ein spektakuläres Spiel gegen Kopenhagen 3:4.

Union Berlin beendet beim 1:1 gegen Napoli seine Niederlagen-Serie. Real Madrid hat gegen Braga nur zu Beginn Mühe.

Arsenal und Eindhoven feiern in der Gruppe B wichtige Siege. In der Gruppe D verliert Benfica bei San Sebastian klar, Inter gewinnt in Salzburg.

Gruppe A: Bayern siegen dank Kane – Spektakel in Kopenhagen

Bayern München – Galatasaray 2:1

Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel hat sich Bayern München vorzeitig das Achtelfinal-Ticket gesichert. Auf den Führungstreffer mussten sich die Deutschen aber lange gedulden. Erst in der 80. Minute brach Harry Kane mit dem Führungstor per Kopf den Bann. Sechs Minuten darauf doppelte der englische Torschütze vom Dienst nach. Der Anschlusstreffer von Cédric Bakambu kam zu spät (93.). Der deutsche Serienmeister setzte damit eine eindrückliche Serie fort. Der Erfolg gegen Galatasaray war der 17. Sieg in Folge in einem Gruppenspiel der «Königsklasse».

05:39 Video Zusammenfassung Bayern – Galatasaray Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 39 Sekunden.

Kopenhagen – Manchester United 4:3

Hinter Gruppensieger Bayern München zeichnet sich ein Dreikampf zwischen Manchester United, Galatasaray und Kopenhagen um den zweiten Platz ab. Die «Red Devils» verloren in Kopenhagen auf dramatische Art und Weise und stürzten auf den letzten Rang ab. Bis zur 83. Minute lagen die Gäste aus Manchester mit 3:2 in Führung, ehe Kopenhagen die Partie dank zwei Toren innerhalb von 4 Minuten noch drehte. United hatte schon in Halbzeit 1 einen Vorsprung aus der Hand gegeben. Das Team von Trainer Erik ten Hag führte dank einem Doppelpack von Rasmus Höjlund (3./28.) mit 2:0, als Marcus Rashford nach einem harten Einsteigen direkt vom Platz flog (42.). Noch vor der Pause glich Kopenhagen die Partie wieder aus.

Schliessen 04:31 Video Zusammenfassung Kopenhagen – United Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 31 Sekunden. 01:01 Video Bardghji bringt das Parken-Stadion zum Beben Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 00:31 Video Elyounoussi schliesst schnörkellose Kombination ab Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Gruppe C: Union mit Lebenszeichen – Real souverän

Napoli – Union 1:1

Es war ein hartes Stück Arbeit für Union Berlin mit Trainer Urs Fischer beim Gastspiel in Neapel, am Ende reichte es aber für den ersten Punkt der «Eisernen» in der Champions League überhaupt. Die kriselnden Köpenicker (wettbewerbsübergreifend 12 Niederlagen in Serie) hatten zu Beginn wenig zu melden gegen den italienischen Meister und kassierten folgerichtig in der 39. Minute das 0:1. Matteo Politano brachte das Heimteam glückhaft aber verdient in Führung. Die Reaktion der Deutschen folgte direkt nach dem Seitenwechsel: David Fofana war per Abstauber erfolgreich (52.). Zum Schluss der Partie drückte Napoli auf den Sieg, ein weiterer Treffer blieb den Italienern aber verwehrt. Trotz Beendigung der Niederlagen-Serie platzt für Union nach 4 Gruppenspielen in der «Königsklasse» der Traum von der K.o-Phase.

04:49 Video Zusammenfassung Napoli – Union Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 49 Sekunden.

Real Madrid – Braga 3:0

Die Hiobsbotschaft erreichte Real Madrid kurz vor Spielbeginn: Stammtorhüter Kepa fiel mit muskulären Problemen aus, Ersatzkeeper Andrij Lunin sprang ein. Bereits nach wenigen Minuten musste der Ukrainer sein Können beweisen: Elfmeter für Braga. Lunin bestand die Prüfung souverän, der 24-Jährige hielt den Versuch von Alvaro Djalo. In der Folge drehten die «Königlichen» auf. Der vermeintliche Führungstreffer Brahim Diaz’ in der 12. Minute wurde noch aberkannt, kurz darauf machte der 24-Järhige das 1:0 doch noch (27.). Im zweiten Durchgang sorgten Vinicius Junior aus kurzer Distanz (58.) und Rodrygo mit einem herrlichen Lupfer (61.) für die Entscheidung. Die Spanier stehen dank diesem Sieg vorzeitig in der K.o.-Phase.

Schliessen 02:58 Video Zusammenfassung Real Madrid – Braga Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden. 00:40 Video Real mit dem Konter aus dem Lehrbuch zum 3:0 Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Gruppe B: Mini-Sieg von PSV – Arsenal souverän gegen Sevilla

Arsenal – Sevilla 2:0

Arsenal nimmt in der Gruppe B Kurs in Richtung Achtelfinal. Die Engländer legten gegen die Gäste aus Sevilla (bis 65. mit Djibril Sow) einen dominanten Auftritt hin und liessen nur einen (harmlosen) gegnerischen Torschuss zu. Vorne avancierte Bukayo Saka zum Matchwinner. Der 22-Jährige lieferte die pfannenfertige Vorlage für Teamkollege Leandro Trossard (29.), ehe er einen Konter in der 64. Minute selbst abschloss.

04:21 Video Zusammenfassung Arsenal – Sevilla Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 21 Sekunden.

PSV Eindhoven – Lens 1:0

Hinter Arsenal zeichnet sich auch dank Eindhoven ein enges Duell um Rang 2 ab. Die Niederländer kamen durch einen Treffer in der 12. Minute von Luuk de Jong – der 33-Jährige traf per Kopf – zum Mini-Sieg gegen Lens. Damit schiebt sich PSV in der Tabelle an den Franzosen vorbei auf Rang 2. Hinter den beiden punktgleichen Teams folgt Sevilla mit 3 Zählern Rückstand.