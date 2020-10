Die italienischen Klubs Juventus Turin (2:0 bei Dynamo Kiew) und Lazio Rom (3:1 gegen Dortmund) kommen in der Champions League 2020/21 erfolgreich aus den Startlöchern.

Barcelona fährt gegen Aussenseiter Ferencvaros Budapest beim 5:1 die erwarteten drei Punkte ein.

Der amtierende Europa-League-Sieger Sevilla trotzt Chelsea auswärts ein 0:0 ab.

Die Partie Zenit St. Petersburg vs. Brügge nimmt nach der Pause Fahrt auf, die Belgier bejubeln in der 93. Minute den Siegtreffer.

Gruppe G: Juventus erfüllt die Pflicht, Barcelona im Rausch

Alvaro Morata kam die Ehre zuteil, den Torreigen in der Champions-League-Kampagne 2020/21 zu eröffnen. Der 27-jährige Rückkehrer bei Juventus Turin (nach den Stationen Real, Chelsea und Atletico) markierte im Vorabendspiel mittels Blitztreffer nach dem Seitenwechsel die Führung für die favorisierten Italiener. Die lange Zeit harmlosen Ukrainer handelten sich die Hypothek bereits 50 Sekunden nach dem Wiederanpfiff ein. Ein Kontergoal in der 84. Minute machte Morata zum Doppeltorschützen und den italienischen Serienmeister zum definitiven Sieger der Auftaktpartie. Eine Königsklasse-Doublette ist ein Novum für den Spanier, der bei 53 Einsätzen auf dieser Wettkampfbühne steht. Die Elf von Trainer Andrea Pirlo musste ohne ihren an Corona erkrankten Superstar Cristiano Ronaldo auskommen.

Legende: Alvaro Morata Der Aktivposten im Team von Juventus war in Kiew gleich doppelt zur Stelle. Keystone

Im späten Match der Gruppe G gab es für Ferencvaros Budapest wie erwartet im Camp Nou nichts zu holen. Die Ungarn kamen im vom Schweizer Referee Sandro Schärer geleiteten Spiel beim FC Barcelona mit 1:5 unter die Räder. Auf Seite der Katalanen gingen die Goals auf das Konto von Lionel Messi (mittels Penalty), Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri sowie Ousmane Dembélé. Notiz am Rand: Messi erzielte in der 16. aufeinanderfolgenden CL-Saison im Minimum je ein Tor. Charatin konnte zwischenzeitlich vom Punkt aus zum 1:3 verkürzen.

Gruppe E: Im Gleichschritt bei der doppelten Feuertaufe

Die einzige Nullnummer bei der 1. Tranche der Champions-League-Ouvertüre gab es in London bei Chelsea und Sevilla. Der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison trotze den «Blues» einen Punkt ab.

Im Aufeinandertreffen der CL-Debütanten Rennes und Krasnodar lagen gerade einmal 3 Minuten zwischen den beiden Ereignissen von klubhistorischem Wert. Zunächst hatte Serhou Guirassy mittels Foulelfmeter den Franzosen das Premieren-Tor auf Stufe Königsklasse beschert. Mehr oder weniger im Gegenzug machte Cristian Ramirez den 1. CL-Treffer für den Gegner perfekt. Bei diesem 1:1-Remis blieb es in der Bretagne.

Gruppe F: Dortmund kalt geduscht, Brügge in extremis

Ein personell ausgedünntes Borussia Dortmund erlitt einen veritablen Fehlstart – in die Kampagne und vor allem in die Partie auswärts gegen Lazio Rom. Schon nach 6 Minuten hatte Marwin Hitz im BVB-Tor ein erstes Mal hinter sich greifen müssen, nachdem Ciro Immobile einen fatalen Abwehrfehler eiskalt ausgenutzt hatte. Der Schweizer ersetzte Landsmann Roman Bürki, der nach überstandenem Infekt bloss auf der Bank Platz nahm. Die Italiener erhöhten bereits in der 23. Minute und knickten nur 5 Zeigerumdrehungen nach dem Anschluss duch Erling Haaland (71.) die aufkeimenden Hoffnungen des Teams von Trainer Lucien Favre sogleich wieder.

Nach der sieglosen Saison 2019/20 in der Champions League verbuchte der FC Brügge überraschend den ersten Vollerfolg seit dem 6. November 2018. Charles De Ketelaere war in der 93. Minute der vielumjubelte Mann der Belgier, als er aus kurzer Distanz zum 2:1 einschob. Die Gäste hatten bei Zenit St. Petersburg nach gut einer Stunde dank einem kuriosen Billard-Treffer mit 1:0 in Front gelegen. Ein Eigentor glich die Partie aus – doch Brügge hatte eine späte Antwort bereit.