Legende: Brachte Monaco auf die Siegerstrasse Breel Embolo. Keystone/AP Photo/Laurent Cipriani

Die AS Monaco feiert am 3. Spieltag der Champions League einen 5:1-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad.

Nati-Spieler Breel Embolo trifft mit seinem 1. Saisontor zum zwischenzeitlichen 2:1.

Die AC Milan kommt beim 3:1 gegen Brügge zum 1. Sieg.

Monaco – Roter Stern Belgrad 5:1

Der Knoten ist geplatzt: Breel Embolo, der zuletzt bei der Nati in der Nations League eine unglückliche Figur gemacht hatte, gelang für Monaco im Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad das 1. Saisontor. Der Stürmer traf kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:1. Ein weiterer Treffer des Schweizers wurde wegen eines Handspiels aberkannt (58.). Die Monegassen, bei denen auch Captain Denis Zakaria in der Startelf stand, waren durch Takumi Minamino in Führung gegangen (20.). Cherif Ndiaye glich per Penalty für die Serben aus (27.). Nach Embolos 2:1 sorgte Wilfried Singo mit einem Traumtor aus rund 32 Metern für die Vorentscheidung. Bei Minaminos 4:1 leistete Embolo die Vorarbeit. Monaco hat nach 3 Spielen 7 Punkte auf dem Konto, Belgrad bleibt ohne Zähler.

02:41 Video Archiv: Zakaria sichert Monaco Punkt in Zagreb Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

Milan – Brügge 3:1

Auch beim 1. Erfolg der AC Milan in dieser CL-Kampagne hatte ein Schweizer einen entscheidenden Anteil. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung bereitete Noah Okafor gegen Brügge das 2:1 der Italiener durch Tijjani Reijnders mustergültig vor (61.). Auch das 3:1 ging auf das Konto von Reijnders (71.). Für ein Highlight hatte zuvor Milans Christian Pulisic mit einem direkt verwandelten Eckball gesorgt (34.). Kurz vor der Pause sah Brügges Raphael Onyedika die rote Karte. In Unterzahl kamen die Belgier, bei denen Ardon Jashari in der 83. Minute ausgewechselt wurde, zwar durch Kyriani Sabbe zum Ausgleich. In der Folge sicherte sich Milan aber noch den verdienten Sieg.