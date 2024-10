Die AS Monaco feiert am 3. Spieltag der Champions League auch dank Torschütze Breel Embolo einen 5:1-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad.

Stuttgart belohnt sich bei Juventus spät für einen couragierten Auftritt und gewinnt 1:0.

Im Bernabeu gelingt Real Madrid in der Reprise des letztjährigen Finals gegen Dortmund die Wende vom 0:2 zum 5:2.

Monaco – Roter Stern Belgrad 5:1

Der Knoten ist geplatzt: Breel Embolo, der zuletzt bei der Nati in der Nations League eine unglückliche Figur gemacht hatte, gelang für Monaco im Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad das 1. Saisontor. Der Stürmer traf kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:1. Ein weiterer Treffer des Schweizers wurde wegen eines Handspiels aberkannt (58.). Die Monegassen, bei denen auch Captain Denis Zakaria in der Startelf stand, waren durch Takumi Minamino in Führung gegangen (20.). Cherif Ndiaye glich per Penalty für die Serben aus (27.). Nach Embolos 2:1 sorgte Wilfried Singo mit einem Traumtor aus rund 32 Metern für die Vorentscheidung. Bei Minaminos 4:1 leistete Embolo die Vorarbeit. Monaco hat nach 3 Spielen 7 Punkte auf dem Konto, Belgrad bleibt ohne Zähler.

00:44 Video Monacos Singo hämmert den Ball in den Winkel Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Juventus Turin – Stuttgart 0:1

Stuttgart trat bei Juventus wie schon am ersten Spieltag gegen Real Madrid mutig auf. Den Lohn für einen dominanten Auftritt strichen die Deutschen aber erst in der Nachspielzeit ein. Joker El Bilal Touré erlöste den VfB mit seinem Treffer (90.+2). Zuvor hatte Mattia Perin seine Farben mit mehreren Glanzparaden im Spiel gehalten. Der Juventus-Goalie parierte in der 86. Minute auch einen Penalty von Enzo Millot. Stuttgart hatte ausserdem ein wegen Handspiels aberkanntes Tor von Deniz Undav und einen Pfostenschuss von Ermedin Demirovic beklagt. Fabian Rieder wurde in der 74. Minute eingewechselt.

Schliessen 07:42 Video Zusammenfassung Juventus – Stuttgart Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 42 Sekunden. 02:21 Video PSG muss sich gegen Eindhoven mit einem Remis begnügen Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden.

PSG – Eindhoven 1:1

Trotz einem deutlichen Chancenplus ist PSG im heimischen Prinzenpark nicht über ein Unentschieden gegen Eindhoven herausgekommen. Noa Lang brachte die Gäste mit einem präzisen Flachschuss in der 34. Minute 1:0 in Führung. Ousmane Dembélé war auf der Gegenseite zuvor kläglich an der Latte gescheitert (19.). Bei Achraf Hakimis Ausgleich in der 55. Minute machte PSV-Goalie Walter Benitez eine unglückliche Figur, er liess den Abschluss aus der Distanz zwischen den Beinen passieren. In der Schlussphase drückten die Pariser vehement auf die drei Punkte. In der 95. Minute forderten sie nach einer Intervention gegen Marco Asensio einen Penalty, der nach VAR-Konsultation aber nicht gegeben wurde.

Schliessen 02:21 Video Zusammenfassung Paris St-Germain – PSV Eindhoven Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden. 00:39 Video Benitez hilft beim 1:1 von Hakimi kräftig mit Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Arsenal – Schachtar Donezk 1:0

Nach der bitteren Liga-Pleite am Wochenende gegen Bournemouth ist Arsenal auf der europäischen Bühne wieder auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Beim entscheidenden Treffer konnten sich die Londoner bei Schachtar-Keeper Dmytro Riznyk bedanken. Der 25-Jährige lenkte den Ball nach einem Pfostenschuss von Gabriel Martinelli mit dem Gesäss ins eigene Tor ab (29.). Seinen Fehler machte Riznyk mit einem parierten Elfmeter gegen Leandro Trossard zwar wieder gut (77.), dennoch reiste sein Team ohne Punkte aus London ab.

Schliessen 01:44 Video Zusammenfassung Arsenal – Schachtar Donezk Aus Sport-Clip vom 23.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. 01:13 Video Martinellis Schuss fliegt via Pfosten und Torhüter Riznyk ins Tor Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Aston Villa – Bologna 2:0

Aston Villa steht auch nach 3 Partien noch ohne Punkteverlust da. Das Überraschungsteam aus Birmingham übernahm gegen die Gäste aus Italien nach 20 Minuten das Spieldiktat und ging in der 55. Minute verdient in Führung. Ein Freistoss von Captain John McGinn flog an Freund und Feind vorbei direkt ins Tor. 10 Minuten später doppelte Jhon Duran nach. Remo Freuler spielte bei Bologna durch, Dan Ndoye musste seinen Platz nach 78 Minuten räumen.

04:58 Video Zusammenfassung Aston Villa – Bologna Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 58 Sekunden.

Milan – Brügge 3:1

Auch beim 1. Erfolg der AC Milan in dieser CL-Kampagne hatte ein Schweizer einen entscheidenden Anteil. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung bereitete Noah Okafor gegen Brügge das 2:1 der Italiener durch Tijjani Reijnders mustergültig vor (61.). Auch das 3:1 ging auf das Konto von Reijnders (71.). Für ein Highlight hatte zuvor Milans Christian Pulisic mit einem direkt verwandelten Eckball gesorgt (34.). Kurz vor der Pause sah Brügges Raphael Onyedika die rote Karte. In Unterzahl kamen die Belgier, bei denen Ardon Jashari in der 83. Minute ausgewechselt wurde, zwar durch Kyriani Sabbe zum Ausgleich. In der Folge sicherte sich Milan aber noch den verdienten Sieg.

Schliessen 02:32 Video Zusammenfassung Milan – Brügge Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden. 00:15 Video Milans Pulisic versenkt Eckball direkt Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Die weiteren Spiele vom Dienstag:

Sturm Graz – Sporting Lissabon 0:2

Girona – Slovan Bratislava 2:0

Schliessen 02:27 Video Zusammenfassung Sturm Graz – Sporting Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden. 02:14 Video Zusammenfassung Girona – Slovan Bratislava Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.