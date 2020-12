Gruppe F: Lazio Rom zittert sich zuhause zu einem 2:2 gegen Brügge und löst damit das Achtelfinal-Ticket in der Champions League. Beim Gruppensieger Dortmund, das bei Zenit St. Petersburg 2:1 gewinnt, wird der 16-jährige Youssoufa Moukoko eingewechselt – Rekord!

Gruppe H: Lazio glücklich, BVB mit Jugend-Rekord

Für die Laziali wurde es richtig eng: Mit einem 2:1 und einem Mann mehr startete Lazio gegen Brügge in die 2. Halbzeit. Eduard Sobol war nach einer Ampelkarte (39.) vom Feld geschickt worden. Doch das laxe Auftreten des Heimteams rächte sich: Hans Vanaken köpfelte das 2:2 (76.). In der Nachspielzeit hämmerte Charles de Ketelaere das Leder an die Latte. Doch es blieb beim 2:2 und dem Achtelfinal-Einzug für die Römer. Bei Lazio trug sich Ciro Immobile im 9. Pflichtspiel in Serie (!) in die Torschützenliste ein.

Als Lucien Favre in der Partie in St. Petersburg nach 58 Minuten Youssoufa Moukoko einwechselte, verlieh er den offensiven Bemühungen des BVB (mit Marwin Hitz, ohne den rekonvaleszenten Manuel Akanji) nicht nur frischen Schwung, er sorgte auch für einen Rekord: Mit 16 Jahren und 18 Tagen ist Moukoko der jüngste Spieler, der je in der «Königsklasse» eingesetzt wurde. Mit dem Youngster kam auch Power ins Spiel der «Gelbschwarzen». Lukasz Piszczek (68.) und Axel Witsel (78.) mit einem ansatzlosen Abschluss von der Strafraumgrenze drehten ein 0:1 in ein 2:1.

Gruppe G: Ronaldo bringt es auf den Punkt

Das Hinspiel zuhause gegen Barcelona (0:2) hatte Juventus-Star Cristiano Ronaldo coronabedingt verpasst. In der Reprise drückte er dem Gigantenduell mit Lionel Messi den Stempel auf. Beim 3:0, das für die «Alte Dame» den Gruppensieg bedeutet, war er in der 13. und 52. Minute jeweils per Penalty erfolgreich. Dazwischen brachte Weston McKennie einen Volley sehenswert im Tor unter. Damit steht «CR7» bei 14 Toren in den letzten 13 Spielen im Camp Nou. Messi hingegen scheiterte Mal um Mal am 42-jährigen Keeper Gianluigi Buffon. Für Dynamo Kiew geht es in der Europa League weiter. Die Ukrainer bezwangen im Direktduell zuhause Ferencvaros Budapest 1:0.

Gruppe E: Chelsea wahrt Ungeschlagenheit

In den Kehrauspartien der Gruppe E musste sich Gruppensieger Chelsea zuhause mit einem 1:1 gegen Krasnodar begnügen. Sevilla setzte sich bei Schlusslicht Rennes auch dank einer Doublette von Youssef En-Nesyri 3:1 durch. Die Franzosen scheiden damit mit nur einem Punkt und der Tordifferenz von 3:11 aus der «Königsklasse» aus.