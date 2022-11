Schliessen 04:18 Video Zusammenfassung Schachtar Donezk – Leipzig Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden. 02:32 Video Zusammenfassung Real – Celtic Aus Sport-Clip vom 03.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden. 04:59 Video Zusammenfassung Juventus – Paris SG Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden. 04:11 Video Zusammenfassung Maccabi Haifa – Benfica Lissabon Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 11 Sekunden. 02:13 Video Zusammenfassung Kopenhagen – Borussia Dortmund Aus Sport-Clip vom 03.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden. 02:39 Video Zusammenfassung Manchester City – Sevilla Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Gruppe F: Leipzig gewinnt auswärts gegen Schachtar Donezk verdient 4:0 und sichert sich das Achtelfinal-Ticket. Vor den Deutschen holt sich Real Madrid den Gruppensieg.

Gruppe H: Juventus muss sich zu Hause Paris St-Germain geschlagen geben und darf sich dank dem gesicherten 3. Platz trotzdem auch als Sieger fühlen.

Gruppe G: Im bereits entschiedenen Pool tanzt Manchester City mit einem 3:1 über Sevilla aus der Reihe.

Gruppe E: Die AC Milan kantert im Direktduell Salzburg mit 4:0 nieder und feiert als letztes Team den Einzug in die K.o.-Phase.

Gruppe F: Kantersiege für Leipzig und Real

Schachtar Donezk – RB Leipzig 0:4

Dank eines souveränen 4:0-Erfolgs bei Schachtar Donezk (gespielt wurde in Warschau) schafft Leipzig die Qualifikation für den Achtelfinal. In der 10. Minute brachte Christopher Nkunku die Sachsen in Führung. Nach dem Seitenwechsel traf André Silva mit einem kuriosen 2:0, nach einer unübersichtlichen Situation drückte er den Ball mit dem Schienbein über die Linie, zur frühen Entscheidung (50.). Später sorgten Dominik Szoboszlai (62.) und ein Eigentor von Valeriy Bondar (68.) für klare Verhältnisse. Für die Ukrainer geht es im kommenden Jahr immerhin in der Europa League weiter.

Legende: Spielen auch im nächsten Jahr Champions League André Silva, Emil Forsberg und ihre Teamkollegen. IMAGO / Newspix

Werner verletzt ausgewechselt Box aufklappen Box zuklappen Timo Werner hat knapp drei Wochen vor der Fussball-WM eine wohl kleinere Sprunggelenksverletzung erlitten. Der 26-jährige Leipziger musste gegen Schachtar Donezk nach einem Foul in der 19. Minute ausgewechselt werden. Noch während des Spiels gaben die Sachsen Entwarnung. Werner habe nach der ersten Diagnose nur Schmerzen, in Leipzig würden aber genauere Untersuchungen folgen, hiess es.

Real Madrid – Celtic Glasgow 5:1

Zwei Handelfmeter brachten Real Madrid schon früh auf die Siegerstrasse. Zuerst verwertete Luka Modric (6.), später durfte Rodrygo vom Punkt ran (21.). 10 Minuten vor der Pause erhielt auch Celtic einen Penalty zugesprochen. Doch weil Thibaut Courtois den Versuch von Josip Juranovic parierte, blieb den Glasgowern der Anschlusstreffer verwehrt. Im 2. Durchgang setzten die Madrilenen zur Gala an. Marco Asensio (51.), Vinicius Junior (61.) und Federico Valverde (71.) trafen im 10-Minuten-Takt. Jotas schöner Freistosstreffer für Celtic kurz vor Schluss war nur noch Resultatkosmetik. Real sichert sich den Gruppensieg, Celtic scheidet aus.

Gruppe H: Juve gewinnt der 5. Niederlage Positives ab

Juventus Turin – Paris SG 1:2

Drei dürftige Punkte reichen der «Alten Dame» zur Verlängerung ihrer Europacup-Kampagne. Die schon die ganze Saison über angezählten Italiener kassierten in der Gruppenphase die fünfte Pleite – die vierte mit nur einem Treffer Differenz. Im Heimstadion realisierte Leonardo Bonucci gegen Paris SG in der 39. Minute den Ausgleich, nachdem Kylian Mbappé die Gäste wunschgemäss lanciert hatte (13.). Nuno Mendes (69.) bescherte den Franzosen schliesslich den Sieg im Spiel. Nicht aber jenen in der Gruppe: Dieser geht an Benfica – nach je 14 Punkten und einem Torverhältnis von 16:7 ist die höhere Anzahl erzielter Auswärtsgoals ausschlaggebend.

Maccabi Haifa – Benfica Lissabon 1:6

Juventus konnte sich bei seinem Weiterkommen auf die anhaltende Konkurrenzunfähigkeit von Maccabi Haifa verlassen bzw. auf Benfica Lissabon. Die Portugiesen reüssierten infolge eines Steigerungslaufs nach dem Seitenwechsel sowie ihrer Beharrlichkeit gleich mit 6:1. Die Heimelf hatte nur kurz doch noch von einem europäischen Überwintern träumen dürfen, als Tjaronn Chery (26.) einen Penalty zum 1:1 versenkte.

Gruppe G: Nur ManCity trotzt dem Unentschieden

Kopenhagen - Borussia Dortmund 1:1

Der BVB spielte in Dänemarks Metropole zum dritten Mal in Folge in der CL-Gruppenphase Remis. Beim 1:1 auswärts gegen den vorzeitig aus dem Europacup ausgeschiedenen FC Kopenhagen musste der Schweizer Keeper Gregor Kobel trotz starker Leistung, allerdings wegen Vorsichtsmassnahmen seinen Platz in der zweiten Halbzeit Stellvertreter Alexander Meyer überlassen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Schussresultat schon fest – Hakon Arnar Haraldsson hatte kurz vor der Pause die Führung durch Thorgan Hazard (23.) gekontert und somit Kobel unmittelbar vor seinem verfrühten Feierabend noch bezwungen.

00:54 Video Kobel pariert zweimal stark – und ist beim dritten Mal geschlagen Aus Sport-Clip vom 03.11.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Manchester City - Sevilla 3:1

Der Sieg im Pool G geht an Manchester City. Der Premier-League-Vertreter (ohne den verletzten Manuel Akanji) wahrte dank einem 3:1 im Etihad Stadium seine Ungeschlagenheit in der laufenden «Königsklassen»-Saison. Und dank einem Schlusseffort vermieden es die Engländer, – gleich wie Dortmund – das dritte Unentschieden aneinanderzureihen. Rico Lewis (52.), Julian Alvarez (73.) und Riyad Mahrez (83.) schafften nach der Pause die Wende vom 0:1 zum 3:1.

Übersicht der für die K.o.-Phase qualifizierten Teams:

GRUPPENSIEGER GRUPPENZWEITER Napoli Liverpool Porto Brügge Bayern München Inter Mailand Tottenham Eintracht Frankfurt Chelsea AC Milan Real Madrid RB Leipzig Manchester City Borussia Dortmund Benfica Lissabon Paris St-Germain

Die Auslosung der Achtelfinals der Champions League und der Playoffs findet am Montag, 7. November, statt.