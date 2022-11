In der CL-Gruppe E gewinnt Milan das Direktduell gegen Salzburg mit 4:0 und zieht in die Achtelfinals ein.

Die Österreicher mit den Schweizern Noah Okafor und Philipp Köhn müssen in die Europa League.

Bei Chelsea gibt Denis Zakaria sein Debüt – und trifft beim 2:1-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb sogleich.

Mit grossen Ambitionen waren die beiden Schweizer in Diensten von RB Salzburg – Goalie Philipp Köhn und Angreifer Noah Okafor – mit ihrem Team zum Showdown nach Mailand gereist. Mit einem Auswärtssieg bei der AC Milan wollte man zum 2. Mal in Folge in der «Königsklasse» in die Achtelfinals einziehen.

Doch Milan entpuppte sich am Mittwochabend vor allem in der 2. Halbzeit als eine Nummer zu gross – mindestens. Gleich mit 4:0 schlugen die «Rossoneri» die Salzburger und sicherten sich Platz 2 hinter Chelsea. Okafor, Köhn und Co. müssen sich mit der Europa League trösten.

00:31 Video Okafor: «Wir haben trotzdem eine gute CL-Saison gespielt» Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Grosses Spiel von Giroud

Die grosse Figur im Stadio Giuseppe Meazza war ein Franzose: Stürmer Olivier Giroud erlegte die Gäste fast im Alleingang. In der 14. Minute nickte der Weltmeister von 2018 einen Eckball freistehend zum 1:0 ein. Nach der Pause legte er Milans 2. Treffer durch Rade Krunic mustergültig mit dem Kopf auf (46.), ehe er das 3:0 wieder selber besorgte (57.). Das letzte Tor der Partie in der Nachspielzeit leitete Giroud zudem mit einem schönen, öffnenden Pass ein. Und: Ein weiteres Goal war ihm in der 26. Minute wegen Abseits aberkannt worden.

Zakaria trifft bei seinem Chelsea-Debüt

Seit Denis Zakaria Anfang September auf Leihbasis von Juventus zum FC Chelsea gewechselt war, spielte der Schweizer Nati-Akteur keine einzige Minute für die Londoner. Dies änderte sich am Mittwochabend. Im letzten CL-Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb – Chelsea konnte nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden – kam Zakaria zu seinem Debüt für die «Blues».

Schliessen 06:00 Video Zusammenfassung Chelsea – Dinamo Zagreb Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten. 00:20 Video 1. Spiel, 1. Tor: Zakaria schiesst Chelsea zum Sieg Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Und der 25-Jährige brauchte keine Anlaufzeit, um auf sich aufmerksam zu machen. In der 30. Minute traf Zakaria aus 13 Metern zum 2:1-Schlussresultat für Chelsea und war damit sogleich der Matchwinner für seine Equipe. Den letzten Ernstkampf hatte der Schweizer vor über 2 Monaten für Juventus bestritten.

Für Zagreb, wo Josip Drmic in der 83. Minute eingewechselt wurde, ist nach dieser Niederlage das europäische Abenteuer für diese Saison zu Ende.

Übersicht der für die K.o.-Phase qualifizierten Teams:

GRUPPENSIEGER GRUPPENZWEITER Napoli Liverpool Porto Brügge Bayern München Inter Mailand Tottenham Eintracht Frankfurt Chelsea AC Milan Real Madrid RB Leipzig Manchester City Borussia Dortmund Benfica Lissabon Paris St-Germain