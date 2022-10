Schliessen 04:04 Video Zusammenfassung Maccabi – Juventus Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 4 Sekunden. 06:11 Video Zusammenfassung BVB – Sevilla Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 11 Sekunden. 04:02 Video Zusammenfassung Kopenhagen – City Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden. 02:34 Video Zusammenfassung Schachtar – Real Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden. 04:13 Video Zusammenfassung PSG – Benfica Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 13 Sekunden. 02:43 Video Zusammenfassung Celtic – Leipzig Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Juventus taucht in der Champions League bei Maccabi Haifa mit 0:2. Damit rückt der Achtelfinal in weite Ferne.

In der Gruppe G gibt ein früh dezimiertes Manchester City bei Kopenhagen erstmals Punkte ab.

Real Madrid gleicht gegen Schachtar Donezk erst in der letzten Minute der Nachspielzeit aus.

Gruppe H: Juventus blamiert sich in Israel

Maccabi Haifa – Juventus 2:0

Für Trainer Massimiliano Allegri wird die Luft immer dünner. Nach einem schwachen Saisonstart in der Serie A sieht es für die «Alte Dame» nun auch in der Champions League alles andere als rosig aus. Bei Maccabi Haifa unterlagen die Italiener mit 0:2. Für beide Treffer der Israeli zeichnete Omer Atzili verantwortlich (7./42.). Juventus war in der 2. Halbzeit nicht mehr zu einer Reaktion fähig. Dank dem Sieg zieht Maccabi in der Tabelle mit Juventus punktemässig gleich.

00:23 Video Atzili erwischt Szczesny in der nahen Ecke Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

PSG – Benfica Lissabon 1:1 Wie bereits vor sechs Tagen trennten sich PSG und Benfica Lissabon auch im Rückspiel mit 1:1. In einem spielerisch mittelmässigen Duell fielen beide Treffer nach Elfmetern. Zuerst war Kylian Mbappé 5 Minuten vor der Pause vom Punkt erfolgreich, in der 62. Minute tat es ihm Joao Mario auf der Gegenseite gleich. Damit bleiben beide Teams in dieser Saison in allen Wettbewerben ungeschlagen. PSG liegt dank des besseren Torverhältnisses vor Benfica in der Tabelle, doch beide haben einen komfortablen Vorsprung von 5 Punkten auf die Verfolger.

Gruppe G: Kopenhagen überrascht gegen ManCity

FC Kopenhagen – Manchester City 0:0

Vor einer Woche hatte Manchester City den Underdog Kopenhagen noch mit 5:0 aus dem eigenen Stadion geschossen. Im Rückspiel gab es für die «Citizens» aber keinen Weg vorbei am polnischen Kopenhagen-Schlussmann Kamil Grabara. Als der Ball in der 1. Halbzeit doch im Netz zappelte, wurde der Treffer von Rodri wegen eines vorausgegangenen Handspiels aberkannt. Riyad Mahrez scheiterte zudem in der 25. Minute vom Punkt. Nach einer halben Stunde flog ManCitys Sergio Gomez wegen einer Notbremse vom Platz, die englische Abwehr mit Manuel Akanji liess aber auch in Unterzahl nicht viel zu. Für Manchester City waren es die ersten Punktverluste. Die Achtelfinal-Qualifikation haben sie sich dank des Punktes bereits gesichert.

00:10 Video Grabara ahnt die Ecke: Mahrez scheitert vom Punkt Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden.

Dortmund – Sevilla 1:1

Borussia Dortmund durfte sich beim Comeback von Goalie Gregor Kobel bereits wieder voll auf ihn verlassen. Er parierte in der 67. Minute die grösste Chance der Gäste, einen Kopfball von Adnan Januzaj, aus kurzer Distanz. Damit sicherte er seinem Team einen wichtigen Punkt. Für die Tore waren in der 1. Halbzeit Tanguy Nianzou (18.) für Sevilla und Jude Bellingham (35.) verantwortlich. Dank des Treffers krönte sich Nianzou zum jüngsten Champions-League-Torschützen (20 Jahre und 126 Tage) der Spanier der Geschichte. In der Tabelle liegt Dortmund zwei Spiele vor Ende der Gruppenphase fünf Punkte vor Sevilla.

Gruppe F: Real mit spätem Ausgleich

Schachtar Donezk – Real Madrid 1:1

Fünf Tage vor dem «Clasico» vom Sonntag hat Real Madrid die erste Saisonniederlage in extremis verhindert . Auswärts bei Schachtar Donezk – gespielt wurde in Warschau – glichen die Madrilenen in der 95. Minute aus. Antonio Rüdiger traf per Kopf und wurde anschliessend noch hart vom gegnerischen Keeper umgeräumt. Zuvor hatte Oleksandr Zubkov, der bereits im 1. Duell der beiden erfolgreich war, ebenfalls per Kopf getroffen. Dank des Unentschiedens sichert sich Real vorzeitig das Weiterkommen, Donezk fällt auf Rang 3.

00:24 Video Rüdiger trifft und holt sich eine blutige Nase Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Celtic Glasgow – RB Leipzig 0:2

Leipzig kam gegen Celtic zu seinem 2. Sieg in der Champions League in Serie. Auswärts in Glasgow bekundeten die Sachsen aber lange Mühe und hatten Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Doch Matthew O’Riley traf nach 27 Minuten nur den Pfosten. In der 2. Halbzeit war es dann Timo Werner, der den Bann für die Deutschen brach. In der 75. Minute traf er selbst zur Führung, 9 Minuten später legte er für Emil Forsberg auf, der zum 2:0 vollendete. Leipzig verbessert sich damit auf den 2. Gruppenrang und darf nach dem Fehlstart mit zwei Niederlagen wieder mit dem Weiterkommen liebäugeln.

00:23 Video Werner bringt Leipzig per Kopf auf die Siegerstrasse Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.