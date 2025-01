Legende: Feiert das 1:0 von Monaco Breel Embolo. IMAGO / SPORTPIXPRESS

Am 7. Spieltag der Ligaphase der Champions League erkämpft sich Monaco einen Heimsieg gegen Aston Villa.

Atalanta Bergamo fährt gegen Sturm Graz locker drei Punkte ein.

Am Abend kommt es unter anderem noch zu den Duellen Bologna – BVB und Atletico – Leverkusen.

Monaco – Aston Villa 1:0

Die AS Monaco hat ausgerechnet in der Champions League aus der Krise gefunden. Nach der Niederlage im Supercup, dem Out im französischen Cup und nur einem Punkt aus den letzten zwei Ligaspielen gewannen die Monegassen gegen Aston Villa zuhause mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Wilfried Singo bereits in der 8. Minute. Breel Embolo zeigte beim Heimteam eine aktive Partie und versuchte sich unter anderem per Fallrückzieher. Denis Zakaria wurde nach 78 Minuten ausgewechselt.

Atalanta Bergamo – Sturm Graz 5:0

Atalanta Bergamo behielt im Heimspiel gegen Sturm Graz klar die Oberhand. Fünf verschiedene Torschützen sorgten für den souveränen Heimsieg. Während die Österreicher, bei denen Nati-Spieler Gregory Wüthrich über die volle Spielzeit auf dem Feld stand, damit fix ausgeschieden sind, darf Bergamo für die K.o.-Phase planen.

Champions League