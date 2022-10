Schliessen 02:29 Video Zusammenfassung Salzburg – Dinamo Zagreb Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden. 07:22 Video Zusammenfassung Chelsea – Milan Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 22 Sekunden. 01:51 Video Zusammenfassung Real Madrid – Schachtar Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden. 04:57 Video Zusammenfassung Leipzig – Celtic Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden. 01:49 Video Zusammenfassung Juventus – Maccabi Haifa Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 03:46 Video Zusammenfassung Benfica – Paris St-Germain Aus Sport-Clip vom 06.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Noah Okafor trifft auch im 3. Gruppenspiel der Champions League und gewinnt mit Salzburg gegen Dinamo Zagreb.

Real Madrid wahrt seine weisse Weste, muss im heimischen Bernabeu gegen Schachtar aber zittern.

Leipzig feiert gegen Celtic einen verdienten Sieg, verliert aber Keeper Gulacsi, der sich das Kreuzband reisst.

Im Top-Duell der Gruppe H muss sich PSG auswärts gegen Benfica mit einem Remis begnügen.

In der Gruppe G feiern Dortmund und ManCity klare Siege.

Gruppe E: Okafor kann's auch vom Punkt

Salzburg – Dinamo Zagreb 1:0

Noah Okafor und die Champions League – das passt. Dem Nati-Stürmer gelang auch im 3. Gruppenspiel von RB Salzburg ein Treffer. Während die Österreicher in den beiden Spielen zuvor jeweils 1:1 spielten, war Okafors Tor gegen Dinamo Zagreb gleichbedeutend mit dem Sieg. Der 22-Jährige verwertete in der 71. Minute einen Foulpenalty. Mit Josip Drmic wäre ein anderer Schweizer beinahe noch zum Spielverderber geworden. Der eingewechselte Stürmer erzielte in der Nachspielzeit den vermeintlichen Ausgleich, der wegen einer Abseitsposition aber nicht zählte. So stand für den Schweizer Salzburg-Torhüter Philipp Köhn am Ende die Null.

00:36 Video Okafor trifft im 3. Spiel zum 3. Mal Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Chelsea – AC Milan 3:0

Nach einer Niederlage und einem Unentschieden tütete Chelsea am 3. Spieltag den ersten Sieg ein. Die Messe an der Stamford Bridge war nach gut einer Stunde gelesen. Pierre-Emerick Aubameyang (56.) und Reece James (62.) sorgten gegen offensiv zu harmlose Mailänder innert weniger Minuten für die Entscheidung. Denis Zakaria sass bei den «Blues» auf der Bank.

Gruppe F: Leipzig siegt erstmals, verliert aber Gulacsi

RB Leipzig – Celtic Glasgow 3:1

Mit 0 Punkten auf dem Konto stand RB Leipzig vor dem Heimspiel gegen Celtic Glasgow arg unter Zugzwang. Und mit der frühen Auswechslung von Peter Gulacsi – der Keeper blieb nach einem Rückpass im Rasen hängen – begann die Partie für die Sachsen denkbar schlecht. Doch wer einen Christopher Nkunku in seinen Reihen weiss, muss deswegen nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Der erste Treffer des französischen Stürmers (18.), der eine bärenstarke Partie ablieferte, wurde wegen Abseits zwar aberkannt, der zweite knapp 10 Minuten später zählte dann aber. Und auch auf den Ausgleich der schottischen Gäste kurz nach der Pause wusste Leipzig eine Antwort. Andre Silva (64./77.) sicherte dem Team von Marco Rose mit einem Doppelpack den ersten Sieg. Auch unter gütiger Mithilfe von Celtic-Goalie Joe Hart, der sich vor dem 2:1 im Aufbau einen üblen Fehlpass leistete.

00:22 Video Leipzig bestraft Harts Fauxpas rigoros Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Kreuzbandriss bei Gulacsi Box aufklappen Box zuklappen RB Leipzig hat den Sieg gegen Celtic Glasgow teuer bezahlt. Torhüter Peter Gulacsi zog sich einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu, wie die Sachsen am späten Mittwochabend vermeldeten. Gulacsi fällt damit mehrere Monate aus.

Real Madrid – Schachtar Donezk 2:1

Die Madrilenen strapazierten die Nerven der eigenen Fans im Bernabeu bis zum bitteren Ende. Der Titelverteidiger spielte in der ersten Halbzeit zwar haushoch überlegen, nutzte aber zu wenige der vielen Chancen. Nur Rodrygo (13.) und Vinicius Junior (28.) versenkten den Ball in den Maschen. Weil Schachtar mit der ersten richtigen Chance zum 1:2 verkürzte (39.), begann für Real das grosse Zittern. Auch nach der Pause konnte das spielstärkere Madrid den Spielstand nicht erhöhen, gleichzeitig setzten die Ukrainer immer mal wieder einen Nadelstich. Am Ende konnte das spanische Publikum trotzdem aufatmen: Nach drei Siegen aus drei Spielen ist man auf Achtelfinal-Kurs.

00:29 Video Schachtars Subkow setzt sich mit feinem Seitfallzieher in Szene Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Gruppe H: Kein Sieger im Top-Duell

Benfica Lissabon – Paris St-Germain 1:1

Im Estadio da Luz trafen mit Benfica und PSG die beiden noch verlustpunktlosen Teams der Gruppe H aufeinander. Weder die Portugiesen noch die Franzosen konnten in einer intensiven Partie ihre weisse Weste wahren. Das Heimteam war in der ersten Halbzeit tonangebend, die Gäste aus Paris hatten nach der Pause Vorteile. Sehenswert war der Führungstreffer von Lionel Messi (22.), der einen schönen Angriff mit einem Schlenzer ins Eck vollendete. Dass in Lissabon nicht mehr Tore fielen, lag auch an den beiden starken Torhütern.

00:35 Video Messi schlenzt die Kugel sehenswert ins Eck Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Juventus Turin – Maccabi Haifa 3:1

Juventus Turin sicherte sich im Parallelspiel gegen Maccabi Haifa derweil die ersten Punkte in der laufenden Champions-League-Kampagne. Die Turiner waren die klar bessere Mannschaft. Der Führungstreffer durch Adrien Rabiot (35.) fiel allerdings just in der Phase, in der die Gäste aus Israel ihre beste Phase der ersten Halbzeit hatten. Nach der Pause erhöhte Dusan Vlahovic (50.) nach einem tollen Zuspiel des auffälligen Angel di Maria. Zwar verkürzte Dean David eine Viertelstunde vor Schluss, Rabiot (83.) stellte den beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her.